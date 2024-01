Znany sportowiec dołączył do grona uczestników kolejnej edycji "Tańca z gwiazdami". "Kondycyjnie będzie trudno mu dorównać"

Nowy ukochany zabrał Karolinę Gilon do raju! Kwota zwala z nóg...

Już 3 marca wyemitowany zostanie pierwszy odcinek nowego sezonu "Tańca z gwiazdami". Polsat rozgrzewa zainteresowanie kolejną edycją show niemalże codziennie zdradzając nazwiska kolejnych uczestników. W sobotę, 27 stycznia poinformowano, że na parkiecie zaprezentuje się 35-letni aktor, Krzysztof Szczepaniak. Widzowie mogą go kojarzyć w gościnnych występów w znanych serialach takich jak: "Ojciec Mateusz", "Barwy Szczęścia" oraz "Na dobre i na złe". Teraz wiadomo, że tego grona dołączył także lekkoatleta Adam Kszczot. To uznany sportowiec, który ma w swoim dorobku wiele medali Mistrzostw Świata i Europy oraz występy na Igrzyskach Olimpijskich. Co ciekawe, fani w komentarzach na Instagramie zastanawiają się, czy biegacz podoła kondycyjnie wyzwaniom 'Tańca z gwiazdami". - Kondycyjnie będzie trudno mu dorównać - czytamy w komentarzach.

14. edycja "Tańca z gwiazdami" - co wiadomo?

Wiemy, że na słynnym parkiecie obok Krzysztofa Szczepanika i Adama Kszczota pojawi się Filip Chajzer, Małgorzata Ostrowska-Królikowska, Maciej Musiał, Anita Sokołowska, Roksana Węgiel, a także Maffashion. Media podają także, że powracający do "Tańca z gwiazdami" w roli tancerza Marcin Hakiel wystąpi w parze z kontrowersyjną Dagmarą Kaźmierską. Zmiany dotknęły także jury programu oraz prowadzących. Zabraknie Izabeli Janachowskiej, która już jakiś czas temu informowała o trudnym okresie w życiu. Pojawią się natomiast Krzysztof Ibisz oraz Paulina Sykut-Jeżyna. W jury nie zobaczymy już Andrzeja Grabowskiego, Andrzeja Piasecznego oraz Michała Malitowskiego. Do Iwony Pavlović dołączą Ewa Kasprzyk, Rafał Maserak i Tomasz Jan Wygoda.