Żołnierz z wulgarnym imieniem i nazwiskiem. Podwodny i najwyższy cmentarz. Niezapomniani WIDEO

Polak ukradł trumnę z ciałem słynnego komika

Charlie Chaplin (1889-1977) - brytyjski aktor, jeden z najsłynniejszych komików świata. Miał jedenaścioro dzieci, w tym ośmioro z Ooną O’Neill (1925-1991), córką dramaturga Eugene O’Neilla (1888-1953) - Forrest Hills w Jamaica Plain obok Bostonu. Wcześniejszymi żonami były aktorki: Mildred Harris (1901-1944) - Hollywood Forever, Lita Grey (1908-1995) - Valhalla Memorial Park w Los Angeles i Paulette Goddard (1910-1990) - Ronco sopra Ascona w Szwajcarii. Dzieci groby: syn Norman (ur. i zm. 1919) - Inglewood Park Cemetery i Charles Spencer Chaplin Jr. (1925-1968) - Hollywood Forever. Rodzice: ojciec Charles Spencer Chaplin Sr. (1963-1901) - Cmentarz Lambeth pod Londynem, matka Hannah Harriet Pedlingham Hill (1865-1928) - Hollywood Forever, brat Sydney Chaplin (1885-1965) - Clarens-Montreux w Szwajcarii. Co ciekawe, jego córka Geraldine Chaplin w filmie "Chaplin" zagrała własną babcię.

Pogrzeb Chaplina odbył się w obrządku anglikańskim. Chaplin został pochowany na cmentarzu w Corsier-sur-Vevey w Szwajcarii. Trzy miesiące po pochówku wandale wykradli z grobu trumnę z jego ciałem. Odnaleziono je dopiero 8 tygodni później. Umieszczono je w betonowym sarkofagu. Sprawcami zuchwałej kradzieży byli mechanicy samochodowi, 24-letni wówczas Roman Wardas z Polski i 38-letni Ganczo Ganew z Bułgarii. Zadzwonili oni do wdowy z żądaniem okupu - 600 tys. franków szwajcarskich. Ta jednak nie zapłaciła. Wandale zostali złapani gdy dzwonili po raz 27. do Oony Chaplin. Policja zastawiła na nich pułapkę, obstawiając wszystkie 200 budek telefonicznych w okolicy. Po aresztowaniu wyjawili, że trumnę ukryli w polu kukurydzy. Zostali skazani za zakłócenie spokoju zmarłego i próbę wymuszenia okupu. Wardas, który był mózgiem operacji, został skazany na cztery i pół roku ciężkich robót, a Ganew otrzymał 18-miesięczny wyrok w zawieszeniu. Napisali także list z przeprosinami do wdowy po Chaplinie. W 2014 r. kradzież na cmentarzu w Vevey stała się kanwą francuskiego filmu "Cena sławy", w którym wystąpili syn Charliego i Oony — Eugene oraz ich wnuczka Dolores.

Podwodny cmentarz

Julia Child (1912-1994) - amerykańska kucharka i autorka książek kulinarnych, propagatorka francuskiej kuchni. W 2009 roku powstał o niej film "Julie i Julia" na podstawie książki Julie Powell (1973-2022) z brawurową rolą Meryl Streep. Prochy Julii Child zostały pochowane głęboko pod wodą w kolumbarium Neptune Memorial Reef w Key Biscayne na Florydzie (największa rafa koralowa świata stworzona przez człowieka). Dokładnie 40 stóp pod powierzchnią wody. Spoczywa tu także kompozytor Fred Silver (1936-2009).

Klątwa Titanica. W wieku 94 lat zmarł aktor Lew Palter (1928-2023), który w Titanicu grał postać historyczną, Isidora Strausa (1945-1012), polityka i biznesmena - grób symboliczny na Cmentarzu Woodlawn w Nowym Jorku. Zagrał w słynnej scenie, w której przytulony w łóżku do żony Rosalie (1849-1912), zostaje zatopiony w kabinie przez wody oceanu (mieli 7 dzieci). Jak się okazuje jego prawnuczka Wendy Rush, to żona Stocktona Rusha (1962-2023), dyrektora generalnego Oceangate, który zginął ostatnio w łodzi podwodnej Titan, której zadaniem było dorarcie do wraku Titanica. Razem z nim zginęli 19-letni Suleman Dawood, który chciał pod wodą pobić rekord Guinnessa w układaniu kostki Rubika, jego ojciec, biznesman Shahzada Dawood, przedsiębiorca Hamish Harding oraz Paul-Henri Nargeolet, pilot feralnego batyskafu.

Jeśli chodzi o inne ofiary Titanica, to 150 z nich pochowano na cmentarzach w Halifax w Kanadzie. Jest tu m.in. grób J.Dawsona, który był palaczem na Titanicu. Takie samo nazwisko jak on nosi główny bohater filmu grany przez Leonardo DiCaprio. Frederick Fleet (1887-1965), marynarz, który pełnił służbę jako obserwator, w czasie gdy statek zderzył się z górą lodową, pochowany jest na cmentarzu Hollybrook w Southampton, czyli tam gdzie słynny Benny Hill (1924-1992). Na Titanicu zginęła także prababcia Anny Marii Jopek. Jeśli chodzi o inne polskie ofiary Titanica, to byli nimi: Jakob Birnbaum (1887-1912), handlarz diamentami, podróżujący pierwszą klasą, ks. Józef Montwiłł (1885-1912), który oddał swoje miejsce w szalupie ratunkowej, Eliezer Giliński (1890-1912), którego ciało odnaleziono, a potem spoczęło w morzu. Na Titanicu zginęło ponad 1500 pasażerów i członków załogi. Uratowało się trochę ponad 700 osób.

Najwyższy cmentarz świata

Memorial Necrópole Ecumênica w Santos obok Sao Paulo - najwyższy cmentarz świata. Wysokość budynku wynosi 108 metrów i może pomieścić blisko 40 000 mogił. Znajduje się tu m.in. grób piłkarza Pele (1940-2022)

Charles Pigeon (1838-1915) - wynalazca niewybuchowej lampy gazowej - grób na cmentarzu Montparnasse w Paryżu. Rzeźba nagrobna małżonków w łóżku. Żona Pigeona, Catherine (1846-1909)

Żołnierz, szeregowy Kurwa Dupa. Jego imię w w języku suahili oznacza: drugi z dwóch. Nazwisko oznacza: przekraczać, przeskakiwać, przepychać. Zmarł 14 grudnia 1943 i został pochowany na Cmentarzu Wojennym Thika w Marsabit w Kenii. Należał do East African Military Labour Service

Frank "Rocky" Fiegel (1868-1947) - cmentarz katolicki Saint Marys w Chester w USA. Pierwowzór marynarza Popeye’a, stworzonego w 1929 roku przez rysownika Elzi Crislera Segara, który pochodził z tej samej miejscowości, w której umarł Fiegiel. Podobnie jak bohater komiksów był osiłkiem i palił fajkę. Czy lubił szpinak i wszczynał burdy, tego nie wiadomo. "Rocky" nie miał także jednego oka. Jego rodzicami byli urodzony w 1836 roku Bartłomiej Figiel (1838-1876) i dwa lata młodsza Anna z domu Grott (1839-1924), którzy pobrali się w 1864 roku w parafii katolickiej w Czarnkowie. Rodzice także pochowani są na tym samym cmentarzu w stanie Illinois.