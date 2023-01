54-letnia Anna Popek zachwyca figurą w bikini. Co za ciało!

Co ze ślubem Anity Werner? Tak żyje ze znanym narzeczonym

- Kiedy ostatnio budowaliście zamku z pasku ? Piasek tu w Meksyku jest bieluteńki i drobniutki, jak mąka. Kiedy miesza się go z wodą, ma konsystencję drożdżowego ciasta. Stwarzanie takich piaskowych światów przenoś mnie w czasy dzieciństwa, kiedy z rodzicami jeździliśmy na wakacje nad polskie morze. Dobre wspomnienia to najpiękniejsze, co mamy… ale na rzeczywistość tutaj też nie mogę narzekać😊 dobrej nocy, Kochani! - napisała Anna Popek na Instagramie i umieściła zdjęcie w bikini.

W komentarzach pod postem zaroiło się od samych pochwał i zachwytów: "Petarda", "Cudie", "Jest Pani przepiękna Kobieta" - czytamy w niektórych z nich.

Ostatni raz, kiedy prezenterka TVP pokazała się w tak odważnym stroju kąpielowym, było to podczas jej czerwcowych wakacji w Grecji. - Jestem na jednej z niedużych, greckich wysp. Dotarłam tutaj samolotem, promem i taksówką. Chciałam naprawdę odpocząć, więc nie szukałam tłocznych kurortów, wakacji all inclusive, elegancji na pokaz. Cenię proste piękno przyrody i styl życia lokalnych mieszkańców. Zakochałam się w tym miejscu od pierwszego wejrzenia. Ale czuję, że z każdym dniem będzie jeszcze przede mną odkrywać swoje kolejne tajemnice…. - pisała wówczas Anna Popek.

