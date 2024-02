Agata Duda już poczuła wiosnę! Jej stylizacja powala na kolana

To błyskawicznie zakupiono dla Tuska po objęciu teki premiera! Kosztował ponad 16 tysięcy złotych!

Agata Duda często odwiedza szpitale, szkoły i inne placówki, które pomagają innym na różne sposoby. Ostatnio pojawiła się w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Międzylesiu, gdzie miała okazję poznać siostry i ich podopiecznych. Pierwsza dama zapoznała się z działalnością ośrodka i tym, jak pomagają osobom z niepełnosprawnościami radzić sobie w życiu codziennym.

- W tym rodzaju pracy i opieki niezwykle ważne jest, aby posiadać specyficzny rodzaj empatii. Umiejętność otoczenia opieką osób z niepełnosprawnościami tak, by czuli się zaopiekowani oraz po prostu docenieni – mówiła żona prezydenta.

Na oficjalnym profilu na Instagramie zaś poinformowała o zbliżającej się w ośrodku zabawie karnawałowej i stwierdziła, ze trzyma kciuki za udaną zabawę.

Uwagę zwraca stylizacja, jaką Agata Duda wybrała na tę okazję. Wyraźnie poczuła już wiosnę, bo postawiła na marynarkę w pastelowym, różowym kolorze! Chyba żaden inny kolor nie kojarzy się z tą porą roku bardziej niż róż, bowiem wszystko rozkwita, a kolory wracają do ogrodów. Do tego pierwsza dama dobrała ciemnobrązowe spodnie i bluzkę.

To świetny zestaw kolorystyczny dla wszystkich pań, które są już zmęczone monochromatycznymi ubraniami na jesień i zimę, a jednocześnie nie czują się na tyle pewnie, by całkowicie odmienić swoją paletę barw. Pastelowe odcienie zestawione z ciemnymi elementami garderoby to strzał w dziesiątkę!

Pierwsza Dama Agata Kornhauser–Duda odwiedziła w środę Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Międzylesiu. Spotkanie było okazją do prezentacji działalności Ośrodka i rozmowy o formach zaangażowania osób z… pic.twitter.com/1MkLdutVnU— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) January 31, 2024

