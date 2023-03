Agata Duda podbija USA! Wszystko w ważnej spawie

Niesiołowski ostro o Janie Pawle II! Niewiarygodne, co proponuje. To przyniesie nieodwracalne skutki! Katolicy będą wściekli

Pierwsza dama poleciała do USA, by mówić o pomocy ukraińskim uchodźcom

W zeszły tygodniu w Polsce gościł prezydent USA Joe Biden (81 l.), który w czasie wystąpienie w Arkadach Kubickiego w Warszawie, podziękował Polakom za ich trud we wspieraniu walczącej Ukrainy i pomoc ukraińskim uchodźcom. Niespodziewanie, w czasie przemowy amerykański przywódca zwrócił się też wprost do Agaty Dudy: - Polski biznes i społeczeństwo obywatelskie, w tym pierwsza dama Polski, która jest tu dziś wieczorem, przewodzili z sercem i determinacją, pokazując wszystko, co dobre w ludzkim duchu. Pierwsza damo, kochamy panią - powiedział. I faktycznie, nie sposób nie zauważyć działalności pani prezydentowej na rzecz Ukrainy. Agata Duda udała się właśnie do USA, gdzie wzięła udział w zebraniu zorganizowanym przez polską ambasadę w Stanach Zjednoczonych oraz Centrum Analiz Polityki Europejskiej. Wybrała się tam, by mówić o polskiej pomocy humanitarnej dla Ukrainy. Pierwsza dama rozmawiała spotkała się też z byłą przewodniczącą Izby Reprezentantów Nancy Pelosi.

Agata Duda spotkała się z uczniami z polskich szkół

To jednak nie wszystkie aktywności pierwszej damy w USA. Agata Duda jak na nauczycielkę przystało, w Waszyngtonie spotkała się też z najmłodszymi, a konkretnie nauczycielami, uczniami i ich rodzicami z dwóch szkół: Polskiej Szkoły przy Ambasadzie RP w Waszyngtonie i Polskiej Szkoły Sobotniej przy parafii Matki Boskiej Królowej Polski i św. Maksymiliana Kolbe w Silver Spring. – Zdaję sobie sprawę, jaki to dla Was wysiłek, kiedy rówieśnicy spędzają weekendy na rozrywkach, a Wy na nauce. Nawet jeśli teraz tego nie doceniacie, wierzcie mi, że to Wasz wielki kapitał na przyszłość. Wyrośniecie na dumnych Polaków i świadomych swojej wartości Amerykanów – zwróciła się do uczniów

🇵🇱🇺🇸– Wyrośniecie na dumnych Polaków i świadomych swojej wartości Amerykanów – mówiła Pierwsza Dama do uczniów polskich szkół. W Waszyngtonie w siedzibie @PolishEmbassyUS odbyło się spotkanie Małżonki Prezydenta z Polonią.📍 https://t.co/Q8iWjPFJvn pic.twitter.com/dhzpYdWwod— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) March 1, 2023