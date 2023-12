Aleksander Kwaśniewski przemógł ból i dotarł na expose Tuska do Sejmu [ZDJĘCIA, WIDEO]

Gdy na początku października odbywała się główna konwencja Lewicy przed wyborami parlamentarnymi, nie dotarł na nią Aleksander Kwaśniewski, który miał być honorowym gościem. Tak się jednak nie stało, ponieważ trafił do szpitala, gdzie czekał go kolejny zabieg (po tym, jak przeszedł wcześniej operację kolana). W rozmowie z nami Aleksandra Kwaśniewska nie kryła troski o zdrowie swojego taty. - Jesteśmy dobrej myśli, dziękujemy bardzo za troskę, wierzymy, że wszystko idzie już ku dobremu. To już się ciągnie dwa miesiące. Tata nie jest w szpitalu, jest rehabilitowany w domu - mówiła.

Choć wczoraj jeszcze go zabrakło, to dziś Kwaśniewski dotarł już do Sejmu, aby wysłuchać expose Donalda Tuska. Zasiadł na sejmowej galerii obok swojego dawnego rywala w wyborach prezydenckich, Lecha Wałęsy, który od wczoraj przebywa już w parlamencie (ZOBACZ: Lech Wałęsa wygrał z koronawirusem! W takiej koszulce przyjechał do Sejmu pożegnać rządy PiS!). Ponadto w jego otoczeniu znalazły się inne znane postacie polskiej polityki, jak np. Tomasz Grodzki, Grzegorz Schetyna, Waldemar Pawlak czy też Jerzy Buzek.

Jacek Gądek z portalu Gazeta.pl tak opisał przybycie byłego prezydenta: - Do Sejmu przybył już Aleksander Kwaśniewski. Wyraźnie jeszcze doskwiera mu ból kolana, stąd schody to była mała wspinaczka. Wyglądało to następująco:

Prezydent Aleksander Kwaśniewski już w Sejmie 📽🎤 @ArturMachnik pic.twitter.com/hJOfWVVur9— RADIO REBELIANT (@RADIO_REBELIANT) December 12, 2023

