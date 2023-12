Będzie film o Aleksandrze Kwaśniewskim?! Padło nazwisko aktora

Kilka dni temu odbyła się uroczysta premier ostatnich odcinków serialu "The Crown" z finałowego sezonu. Wśród gwiazd brylujących na imprezie pojawiły się też Aleksandra i Jolanta Kwaśniewskie. Była pierwsza dama z córką zadały szyku na czerwonym dywanie. Wyglądały bardzo elegancko, obie postawiły w swoich stylizacjach na klasykę, czyli biel i czerń. Zdjęcia Kwaśniewskich z premiery obiegły media. Stąd pojawił się pomysł, by powstał film o prezydencie Aleksandrze Kwaśniewskim! Co prawda na razie to tylko pomysł, ale kto wie, co się stanie w przyszłości.

W rozmowie z Faktem Aleksander Kwaśniewski został zapytany o to, co sądzi o pomyśle: - Niech tylko najpierw ktoś się o to zwróci, a potem będę myślał, czy się zgodzić. To byłoby w sumie ciekawe, ale nie lubię tak teoretycznie rozmawiać. Jeśli ktoś będzie chciał i umiał napisać interesujący scenariusz, chętnie spotkam się i pogadam - przyznał. Na propozycję, czy na przykład mógłby go zagrać aktor Robert Więckiewicz, Kwaśniewski zareagował tak: - Tak nie może być, że Więckiewicz jest podobny do i Wałęsy, i do mnie. Faktycznie, Robert Więckiewicz grał postać Lecha Wałęsy w filmie "Wałęsa. Człowiek z nadziei" w reżyserii Andrzeja Wajdy. Trzeba by poszukać innego aktora - ocenił w rozmowie z Faktem. A Waszym zdaniem, któ mógłby zagrać Kwaśniewskiego? Głosujcie w sondzie, znajdziecie ją pod galerią zdjęć!

