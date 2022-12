Andrzej Duda w sklepie. Wiemy, co kupił. No nieźle!

Andrzej Duda, tak jak chyba każdy mężczyzna w Polsce, został wysłany do sklepu po przedświąteczne zakupy. Wiadomo, że tuż przed samą wigilią kupuje się to, czego albo właśnie zabrakło albo to, co przypomni się na ostatnią chwilę. Po takie sprawunki został wysłany prezydent, który w otoczeniu rosłych funkcjonariuszy SOP wybrał się do krakowskiego marketu, gdy było już bardzo późno, bo dochodziła 23:00. Prezydent sprawnie buszował między półkami, prowadząc sklepowy wózek. Co kupił? Rzeczy, które zdecydowanie przydadzą się przed ostatnimi przedświątecznymi porządkami i na święta. W koszyku prezydenta wypatrzyliśmy m.in: duży płyn do prania (starczy na dłużej), środek do mycia toalet, ale także coś, co skutecznie ugasi pragnienie po fizycznej pracy przy porządkach, czyli piwo. Prezydent Andrzej Duda zakupił karton piwa bezalkoholowego oraz piwo alkoholowe typu irlandzkiego.

Prezydent Duda konsultował zakupy z żoną Agatą? Nie wypuszczał telefonu z rąk

To, co jeszcze zwracało uwagę, to fakt, że Duda niemal cały czas wisiał na telefonie. Wciąż coś konsultował i dopytywał. Czyżby to pierwsza dama Agata Duda, która została w domu, dawała ukochanemu mężowi wskazówki, co jeszcze ma kupić? Wiadomo, że każda pani domu świetnie rozeznaje się w tym, jakie środki do sprzątania wybrać, ale panowie nieraz miewają z tym kłopoty. Na szczęście Duda sprostał zadaniu. Skąd ta pewność? Przy kasie, podczas płacenia, prezydent wyraźnie zadowolony, wymienił uprzejmości z kasjerką i w dobrym nastroju opuścił centrum handlowe.

