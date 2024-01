Andrzej Duda zaliczył wpadkę? Internet aż huczy! Dziwny wpis szybko skasowano

Niespotykane, czym śledzie popijał Zbigniew Ziobro! "Pracownicy schodzili, by to zobaczyć"

- Powiedz mu, żeby zapytał swoją Żonę, co to znaczy "mieć jaja". Ona wie! – wpis o takiej treści pojawił się na profilu prezydenta Andrzeja Dudy na portalu X (dawniej Twitter) w czwartek 4 stycznia, krótko po godz. 18:00. I chociaż był opublikowany w sieci zaledwie kilkadziesiąt sekund, to narobił zamieszania. Wpis zniknął, ale internauci zareagowali w błyskawicznym tempie i od razu po platformie X zaczął nieść się jego treść. Nie wiadomo, kto go umieścił, a redakcja TVN24.pl zwróciła się do biura prasowego kancelarii prezydenta z pytaniem, czy dziwnie brzmiącego wpis był prawdziwy, dlaczego został usunięty i kogo dotyczył. Faktem jest, że najświeższym wpisem na wspomnianym koncie Andrzej Dudy jest ten dotyczący zmarłej na początku stycznia posłanki Iwony Śledzińskiej-Katarasińskiej.

Od razu ruszyły komentarze dotyczące wpisy, który pojawił się na prezydenckim koncie. W Polsat News sprawę na gorąco komentował Cezary Tomczyk, nowy wiceszef MON: - Prezydent RP to jest, obojętnie co myślimy o Andrzeju Dudzie, bardzo poważna postać. To jest głowa państwa. (...) Natomiast Andrzej Duda, jeśli chodzi o media społecznościowe, ma jakiś problem. Ja bym wolał, żeby polski prezydent naprawdę ogarniał to, co się dzieje na jego mediach społecznościowych. Gdyby ktoś mu ukradł konto, to powiedziałbym: ok, to się mogło zdarzyć. Ale to pisze prezydent Andrzej Duda – ocenił polityk.

Kogo wspomniano we wpisie na prezydenckim koncie? Są podejrzenia

O kim była mowa we wspomnianym wpisie? Nie wiadomo, ale w sieci pojawiły się podejrzenia, że słowa o żonie mogły dotyczyć marszałka Sejmu, którego żona jest pilotem: - Jeżeli dotyczyłoby to marszałka Szymona Hołowni (jego żona jest pilotką), to można uznać, że ten wpis oddaje filozofię PiS w kwestii stosowania prawa przez polityków. Nie przepisy się liczą, tylko to o czym wspomina prezydent. I to, kto kogo ogra lub wykiwa - napisała Dominika Wieloweyska.

NIŻEJ GALERIA ZDJĘĆ, KTÓRA POKAZUJE, JAK SIĘ ZMIENIAŁ PRZEZ LATA ANDRZEJ DUDA

Jeżeli dotyczyłoby to marszałka Szymona Hołowni (jego żona jest pilotką), to można uznać, że ten wpis oddaje filozofię PiS w kwestii stosowania prawa przez polityków. Nie przepisy się liczą, tylko to o czym wspomina prezydent. I to, kto kogo ogra lub wykiwa. https://t.co/G6RvsP7iPM— Dominika Wielowieyska (@DWielowieyska) January 4, 2024