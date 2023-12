Barbara Nowak w Radiu Maryja: Pani Nowacka nie wie, o czym mówi

Barbara Nowak w Radiu Maryja

Barbara Nowak była gościem audycji "Aktualności dnia" w Radiu Maryja. - To, co zrobiono, to wielki cyrk. Ci państwo i ta ekipa kocha się w happeningach i cały czas je urządza. Dla mnie to wszystko jest niezrozumiałe. Rząd, który rozpoczyna rządzenie, powinien mieć jakieś plany do zrealizowania. Skoro było aż tak źle za poprzedniej ekipy, to rozumiem, że teraz trzeba zakasać rękawy i ciężko pracować – stwierdziła Nowak.

Barbara Nowak – Pani Nowacka mnie szkaluje

Cała masa różnych urzędników i posłów pod wodzą pani Barbary Nowackiej rozpoczęła od tego, że mnie szkalowała. Padła cała masa kłamstw. Nie miałam żadnej możliwości wypowiedzenia się albo jakiegokolwiek sprostowania - mówiła Nowak. - Odkąd pamiętam, to wszystkie pisma urzędowe daje się w teczkach z białym lub ze srebrnym orłem. Tymczasem dostałam pismo w teczce czerwonej. Skwitowałam to krótko. Powiedziałam, że widać, że rewolucja październikowa zmiotła to, co było polskie.

O tym, czy jest jedna lekcja religii, czy dwie, decyduje biskup

Dla tej ekipy nieważna jest prawda, nauka, wiedza. Ważne jest tylko bazowanie na emocjach, pogłoskach, plotkach z chęcią odwetu – mówiła na antenie odwołana kurator - Teraz młodzieży ma być lepiej. Ma odpoczywać w domu, bo nie będzie miała żadnych zadań do odrabiania, nie będzie musiała chodzić na lekcje religii, jeżeli już - to najwyżej na jedną. Odchudzona ma być podstawa programowa. Tymczasem to wszystko jest jednym wielkim kłamstwem.

Według Nowak ministra Nowacka "nie ma pojęcia o funkcjonującym prawie oświatowym i prawie w Rzeczypospolitej Polskiej". - Nie ma pojęcia, że ustawa konkordatowa jest w polskim Sejmie wyjątkowo mocno usytuowana, że ta ustawa jest obowiązująca i że są do tego rozporządzenia wykonawcze ministra. One są wykonawcze, a nie zmieniające konkordat. O tym, czy jest jedna lekcja religii, czy dwie, decyduje biskup - opowiadała w Radiu Maryja.

QUIZ. Co wiesz o kobietach dygnitarzy PRL? Jak dobrze znasz Stasię Gierek i inne Pytanie 1 z 12 Co zarzucano Stanisławie Gierek, żonie Edwarda Gierka? że jeździ do fryzjera w Paryżu że szyje suknie w Mediolanie że sprowadza frykasy z Wiednia Dalej