Bardzo wulgarne nagranie z Adamem Michnikiem trafiło do sieci. Wystarczyło jedno pytanie

W sieci pojawiło się w środę 5 czerwca nagranie, na którym widać, jak Adam Michnik zostaje zaczepiony na mieście przez nagrywającego zdarzenie obywatela. Zadał on dziennikarzowi pytanie. - Polska chciałaby wiedzieć, czy przeprosił pan już za brata? – słyszymy, jak mówi mężczyzna z nagrania. – Tak, bardzo chętnie – odpowiedział, jeszcze z uśmiechem na ustach, Michnik. – To proszę powiedzieć "przepraszam za brata" – odparł mężczyzna nagrywający film. To bardzo nie spodobało się naczelnemu "Gazety Wyborczej". - Wyp********, koleś, dobra? – stwierdził wyraźnie zirytowany Michnik. Na końcu słyszymy ripostę nagrywającego, który mówi "ale pan jesteś, jakiś taki nieprzyjemny".

Całe zdarzenie wyglądało następująco:

Czy #Michnik przeprosił za brata?Kolega złapał skalp, ale nie ma X, prosił by wrzucić. Pozdrawiamy i gratulujemy ;) pic.twitter.com/hbLZft5IEo— Krzysztof Jabłoński (@Jabollissimus) June 5, 2024

W październiku 2019 roku pion śledczy IPN postawił Stefanowi Michnikowi 93 zarzuty. Chodzi o przestępstwa stanowiące zbrodnie komunistyczne i wyczerpujące znamiona zbrodni przeciwko ludzkości. Był ścigany Europejskim Nakazem Aresztowania (ENA), nigdy jednak nie odpowiedział za swoje zbrodnie. Zmarł w wieku 91 lat.

