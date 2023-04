Biedroń pokazał nieznane zdjęcie. Wzruszające wyznanie

To, co znalazło się na profilu Marty Kaczyńskiej, odbiera mowę! Stryj Jarek musi to zobaczyć

Robert Biedroń ma wielki powód do świętowania - 13 kwietnia obchodzi swoje 47. urodziny. Polityk wstawił na swój profil na Instagramie nieznane zdjęcia i podzielił się z internautami swoimi refleksjami na temat ważnej daty. - Dzisiaj kończę 47 lat… Piękny wiek. Srebrny jak moje włosy. Nieprzypadkowo 47 to liczba atomowa srebra.🥰 Nie wiem czego sobie życzyć, bo jestem bardzo szczęśliwy. Jedyne czego mi brakuje to wolności w wielu sprawach - napisał Robert Biedroń. Jak przyznał, brakuje mu wolności w sprawach kobiet, w wyborze do kochania osób, które się chce kochać oraz wolności dla Polski. Dodał także, że ten rok będzie dla dla tych spraw bardzo ważny. Robert Biedroń przy okazji opisał zdjęcie, które wrzucił na Instagram. - Na zdjęciu z moim tatą. Niestety, nieżyjącym już - zakończył smutno.

Robertowi Biedroniowi w dniu jego urodzin życzymy wszystkiego najlepszego!