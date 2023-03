Biskup Andrzej ma pomysł, jak zwerbować nowe zakonnice! Sprytny plan

Pani Magdalena poznała Jana Pawła II, gdy miała 12 lat. Kochała go! Straszne, co zrobiła po latach

Jak przyciągnąć nowe zakonnice i księży do Kościoła?

Hierarcha na antenie Radia Maryja zaznaczył, że zdaje sobie sprawę z tego, co czują młodzi ludzie chcący wejść do struktur polskiego Kościoła. - Mam świadomość i każdy z nas jest w stanie sobie wyobrazić, co czuje młoda dziewczyna, która ma pragnienie pójścia drogą życia konsekrowanego czy młody chłopak, który nosi w sobie olbrzymie pragnienie bycia kapłanem w takim środowisku, gdzie bardzo źle mówi się o Kościele, o najwyższych autorytetach takich jak św. Jan Paweł II - powiedział biskup Andrzej Przybylski. Jak zatem przyciągnąć nowe zakonnice i księży? Hierarcha ma pomysł, który opiera się na dwóch punktach - modlitwie i pokazywaniu "pozytywnego wizerunku osób konsekrowanych".

Plan biskupa na wzrost liczby powołań

Biskup Andrzej Przybylski ubolewa nad tym, że "na naszych oczach dokonuje się socjotechnika wśród młodych, żeby pokazywać im rozpustne, grzeszne modele życia jako coś pięknego, radosnego, cudownego". - Natomiast zwykle, gdzie się pokazuje księdza, biskupa, siostrę zakonną, to tych obrazów pełnych radości, spełnienia jest mało. To jest nasze wielkie zadanie - zaznaczył duchowny, który przekonywał także, że "mamy wiele osób konsekrowanych, wspaniałych sióstr zakonnych, które są szczęśliwe, księży spełnionych". - Wskazywanie na takie środowisko, pokazywanie pozytywów to jest adres w stronę rodzin, żeby nie bały się w tym świecie modlić o powołania dla swoich dzieci - instruował biskup.

Nie przegap: 30-letnia Wiktoria jest księdzem w Polsce! Szok, jak ją potraktowali w ZUS

Quiz Jan Paweł II. Co wiesz o polskim papieżu? 10/15 to minimum Pytanie 1 z 15 Gdzie urodził się Jan Paweł II? W Krakowie W Wadowicach W Warszawie Dalej