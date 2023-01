Popularny polityk Lewicy wyznał, że jest gejem! "Jestem z tego dumny"

Ksiądz Tomasz po kolędzie zajrzał do niewierzącego. Szok, co stało się potem. Minister z PiS reaguje!

Coraz więcej Polaków otwarcie przyznaje, że zalicza się społeczności LGBT. Dotyczy to także polityków. Coming outu dokonali już m.in. Anna Maria Żukowska, Robert Biedroń, Paweł Rabiej, Krzysztof Śmiszek czy Hanna Gill-Piątek. Z kolei do transseksualizmu przyznała się była posłanka Ruchu Palikota Anna Grodzka, która ostatnio - mocno odmieniona - po dłuższej przerwie pojawiła się publicznie. Do grona tych, którzy zdecydowali się na coming out, dołączył Patryk Kwiatkowski, który wprost przyznał, że jest osobą homoseksualną. - Jestem Gejem i jestem z tego dumny - napisał na Twitterze polityk Lewicy i dołączył do wpisu grafikę z wielkim napisem "Love" w tęczowych barwach.

Kim jest Patryk Kwiatkowski z Lewicy?

Patryk Kwiatkowski jest mocno zaangażowany w walkę o prawa kobiet i osób LGBT, a także lokalne sprawy dotyczące Gdańska. Blisko współpracuje z posłanką Lewicy Beatą Maciejewską. Ostatnio uczestniczył w konwencji programowej Lewicy, m.in. wspólnie z Krzysztofem Gawkowskim. - Lewica to przyszłość Polski. Państwo powinno traktować obywateli równo i sprawiedliwie. Gwarantujemy równość małżenską oraz godną płacę dla polskich obywateli. Lewica to kobieta, a prawa kobiet nie są nam obce - podkreślił Patryk Kwiatkowski.

