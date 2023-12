Czym jest Chanuka? Co to za święto żydowskie i dlaczego zapala się wówczas świece?

Chanuka to jedno z najważniejszych świąt religijnych Żydów. To tzw. Święto Światła, które rozpoczęło się wieczorem w czwartek 7 grudnia i potrwa do zachodu słońca w piątek 15 grudnia. Świece zapala się na świeczniku chanukowym – którego nazwa brzmi: chanukii. Dodatkowo na początku ceremonii zapalana jest najwyżej usytuowana świeca pomocnicza – szames. Uroczyste zapalenie świec chanukowych odbyło się w poniedziałek 12 grudnia w Pałacu Prezydenckim. - Podczas uroczystości został ponownie eksponowany marmurowy świecznik chanukowy, który po raz pierwszy wykorzystany został w trakcie ceremonii zapalenia świec chanukowych w 2009 roku w Pałacu Prezydenckim. Wówczas w wydarzeniu uczestniczyła Pierwsza Dama śp. Maria Kaczyńska - czytamy na stronie KPRP. Uroczyste zapalenie świec chanukowych miało też miejsce w Sejmie we wtorek (12 grudnia) i to tego dnia doszło do skandalicznego incydentu, za którym stał poseł Grzegorz Braun z Konfederacji: Awantura w Sejmie! Braun użył gaśnicy. Jest nagranie

O co chodzi z zapalaniem lamp w Chanuce?

W 165 roku p.n.e wojownicy żydowscy po zakończeniu walk weszli do świątyni w Jerozolimie i znaleźli tam tylko jedną miarkę oliwy. Myśleli, że wystarczy im tylko na jedno nabożeństwo. Tymczasem oliwa wystarczyła na osiem dni. Dlatego w czasie Chanuki Żydzi zapalają kolejne świeczki przez osiem dni. Słowo "chanuka" z wywodzi się z języka hebrajskiego i oznacza "poświęcenie". W czasie Chanuki przyjęło się spożywanie potraw takich jak: naleśniki, placki ziemniaczane, racuchy przygotowywane na oliwie.

NIŻEJ ZDJĘCIA Z SEJMU: