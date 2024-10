Dawno nie widzieliśmy Kingi Dudy! Jej total look nas zaskoczył, co za zmiana [ZDJĘCIA]

Posłanka KO w nerwach zadzwoniła do dziennikarza! Klęła jak szewc!

Kinga Duda jest bardzo tajemniczą postacią. 28-latka nie chwali się swoim życiem w mediach społecznościowych, rzadko towarzyszy rodzicom podczas oficjalnych uroczystości i raczej nie zabiera głosu podczas publicznych wystąpień. Wiadomo, że rozwija swoją karierę jako prawniczka. Jak czytamy na stronie kancelarii, w której pracuje, specjalizuje się w postępowaniach arbitrażowych i sądowych z dziedziny prawa cywilnego oraz wynikających z realizacji projektów technologicznych. Po długim czasie w końcu udało się ją przyłapać. Jak teraz wygląda córka pary prezydenckiej?

Total look Kingi Dudy

W naszej galerii można zobaczyć zdjęcia Kingi Dudy, na których widać, jak prawniczka wychodzi ze swojego mieszkania i w towarzystwie ochroniarzy SOP jedzie do pracy. Funkcjonariusze szarmancko otworzyli przed nią drzwi pojazdu i odprowadzili ją pod same drzwi gmachu, w którym mieści się kancelaria.

Uwagę zwraca przede wszystkim stylizacja Andrzeja i Agaty Dudów. Prawniczka postawiła na total look - wystroiła się cała w beże. W oczy od razu rzucał się długi do kostek lekki płaszcz, luźne spodnie i wygodne buty. Do tego miała czarną, skórzaną torebkę, a włosy upięła w skromny koczek. Widać, że 28-latka idzie w ślady mamy, która słynie ze swojego świetne stylu! Najwyraźniej odziedziczyła po pierwszej damie nie tylko urodę, ale też gust. Kinga Duda wyglądała prosto, elegancko i profesjonalnie.

W wyglądzie Kingi Dudy pojawiła się także zmiana. Miała bowiem okrągłe okulary w czarno-złotych oprawkach. Jeszcze nie widzieliśmy jej z takim dodatkiem! Trzeba przyznać, że dodają młodej kobiecie powagi i podkreślają błękitne oczy.

Całą stylizację można zobaczyć w naszej galerii poniżej:

