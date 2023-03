Dlaczego Maria Czubaszek dokonała dwóch aborcji? Te słowa wstrząsnęły całą Polską!

Maria Czubaszek dwa razy dokonała aborcji

Maria Czubaszek nieustannie wbijała kij w mrowisko. Młodsi widzowie kojarzyć ją mogą ze "Szkła kontaktowego" emitowanego w TVN24, w którym satyryczka nabijała się z polskich polityków. Jej okropnym nałogiem było palenie papierosów. Będąc już po 70-tce wyznała, że pali trzy paczki dziennie! Prawdziwą burzę wywołały jednak słowa Marii Czubaszek o aborcji. - Zrobiłam to dwa razy. Nigdy z tego powodu nie miałam traumy, tylko mówiłam: Boże, jak to cudownie, że ja to zrobiłam" - zdradziła w TVN. Wypowiedź wstrząsnęła całą Polską. Oburzyła się m.in. Katarzyna Kolenda-Zaleska. - Pani Maria Czubaszek aborcję potraktowała trochę jak wyrwanie zęba. I chyba najbardziej szokująca jest właśnie ta nonszalancja - stwierdziła. Tomasz Terlikowski próbował analizować postawę satyryczki. - Nie trzeba być doświadczonym psychoterapeutą, by zobaczyć w Marii Czubaszek osobę zniszczoną zespołem poaborcyjnym -ocenił.

Maria Czubaszek potem przyznała, że aborcja to nic dobrego

Sama Maria Czubaszek po jakimś czasie w pewnym sensie prostowała swoje wyznanie. - Wypowiedź była sprowokowana przez dziennikarza. Kiedy podjechałam taksówką pod kawiarnię, gdzie się umówiliśmy, na chodnik wyszła grupa dzieci. "Ale pan trafił z tym spotkaniem", mówię. "Dlaczego?". "Bo ja nie lubię dzieci". "A co by było, gdyby...?". Nie widziałam powodu, by nie odpowiedzieć, że w młodości dwa razy ciążę usunęłam" - tłumaczyła pisarka w rozmowie z "Claudią". - Nigdy nie czułam instynktu macierzyńskiego. Aborcja to nic dobrego. Jestem za tym, by się dzieci rodziły, ale te chciane. Jeśli kogoś stać na to psychicznie i finansowo - podkreśliła Maria Czubaszek.

