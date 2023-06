Donald Tusk zaprasza na marsz. Pokazał wymowny symbol

Donald Tusk już jakiś czas temu oświadczył, że w 34. rocznicę pierwszych po II wojnie światowej częściowo wolnych wyborów parlamentarnych w Polsce, w których sukces osiągnęła "Solidarność", chce zorganizować wielki marsz. Ma on wyrażać sprzeciw wobec „drożyźnie, złodziejstwu i kłamstwu”, a popierać wolne wybory i demokratyczną Polskę. Swój udział zadeklarowało wiele znanych osób nie tylko ze świata polityki, jak na przykład dziennikarze Kuba Wojewódzki i Tomasz Lis czy aktor Janusz Gajos.

Mimo to Donald Tusk nie przestaje zachęcać do udziału. 1 czerwca opublikował w swoich mediach społecznościowych kolejny filmik. – Chodźcie, chodźcie. Zobaczcie, tam będziemy szli 4 czerwca w niedzielę. Będzie morze biało-czerwonych flag i zrobimy im takie konsultacje społeczne, jakich jeszcze nie widzieli. Będziemy szli z tymi serduszkami biało-czerwonymi. Przygotowały je nasze dzieci, bo to dla nich tak naprawdę będziemy maszerować. Do zobaczenia – mówi polityk.

Na nagraniu widać byłego premiera wychodzącego na balkon i wskazującego jedną z ulic Warszawy. Ponadto na z lewej strony koszuli ma naklejone serduszko z czerwoną obwódką i białe w środku. To wymowny symbol, który tłumaczy opis dodany przez Donalda Tuska: „Z Polską w sercach”.

Z Polską w sercach! pic.twitter.com/BL68V0yzYD— Donald Tusk (@donaldtusk) June 1, 2023