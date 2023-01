Dramat Czarnka! Definitywny koniec religii w szkołach?! To jest na piśmie

Popłoch u Rydzyka! Przedstawiciel służb wkroczył do akcji. "Bardzo szkodliwe działania"

Jeszcze niedawno Przemysław Czarnek mówił o wprowadzeniu obowiązkowej religii lub w etyki w szkole. Minister edukacji i nauki ostro krytykował tych, którzy nie chcą, żeby lekcje religii odbywały się w szkołach. - To stały postulat lewicy, zrealizowany w okresie PRL-u przez ich ojców i dziadków albo przez nich samych. To jest totalitaryzm marksistowski. Marksizm nie znosi wolności religijnej. Marksizm walczy z religią, marksizm walczy z życiem duchowym, marksizm jest totalitarny i nie znosi wolności słowa. Tacy są również dzisiaj funkcjonariusze lewicy- wypalił Przemysław Czarnek w rozmowie z Radiem Gdańsk. Teraz jednak minister musiał zrobić krok wstecz. A to może być dopiero początek. Nie jest wykluczone, że religia niebawem całkowicie zniknie ze szkół!

Lewica triumfuje! "Minister Czarnek wycofuje się"

Tak przynajmniej zapowiada Lewica. I to publicznie, na piśmie. Na profilu formacji na Instagramie pojawiła się jasna deklaracja. "Presja ma sens! W szkołach nie będzie obowiązkowej religii lub etyki uczonej przez katechetów Minister Czarnek wycofuje się ze swoich szkodliwych decyzji. Natomiast my pójdziemy o krok dalej. Wyprowadzimy religie ze szkół, bo jej miejsce jest w kościele!" - czytamy w komunikacie. Wpis odnosi się do informacji, która pojawiła się m.in. w "Gazecie Wyborczej". "Obowiązkowy wybór między zajęciami z religii lub etyki miał być sposobem na podniesienie spadającej frekwencji na szkolnej katechezie. Mógłby przynieść jednak odwrotny skutek i kosztować za dużo, dlatego Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki, wycofuje się z pomysłu" - czytamy w "GW".

Religia w szkole czy w parafii? Sondaż nie pozostawia złudzeń

Dla Przemysława Czarnka wycofanie religii ze szkół najpewniej byłoby prawdziwym dramatem. Aby temu zapobiec, PiS musi wybrać wybory i nie dopuścić do współrządzenia Lewicy. Przeciwko ministrowi edukacji i nauki są jednak liczby. Z sondażu przeprowadzonego przez IPSOS dla portalu Oko.press wynika bowiem, że aż 61 proc. ankietowanych uważa, że lekcje religii powinny odbywać się w parafiach! Szkołę jako odpowiednie miejsce dla katechezy wskazało z kolei 29 proc. respondentów. 7 proc. badanych idzie jeszcze dalej i uważa, że lekcji religii w ogóle nie powinno być!

