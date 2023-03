Ojciec Rydzyk ma problem. Chodzi o pieniądze

Ojciec Rydzyk zauważył, że w tym roku jest jednak pewien kłopot. Jaki? Chodzi o podwyższenie kwoty wolnej od podatku. Rydzyk w swoim apelu zauważa: - Proszę Państwa, w tym roku jest problem – niby więcej, bo półtora procenta z podatku na organizacje non profit, organizacje pożytku publicznego, ale jest trochę inaczej niż zawsze. W miesięczniku „W Naszej Rodzinie” o tym piszemy, na stronie ósmej i dziewiątej. Gdzie jest problem? Posłuchajmy z tego miesięcznika informacje: „Podstawowe grupy podatników wspomagających fundację to emeryci i renciści” – tak jest w naszym przypadku – „oraz osoby z niższymi dochodami”. Niestety, ludzie bogatsi mają bardziej chyba pozaszywane kieszenie i zamknięte portfele, zamknięte serca dla dobra - stwierdza dyrektor Radia Maryja.

Rydzyk prosi o systematyczne wsparcie

Jak dodał oznacz to tyle, że cześć osób będzie miała niższe dochody do opodatkowania, a to wiąże się też z sytuacją emerytów i rencistów, a to te osoby głównie wspierają fundację związaną z Rydzykiem: - Ale w związku z podwyższeniem kwoty wolnej od opodatkowania do 30 tys. złotych w ciągu roku oraz zmniejszeniem podstawowej stawki PIT z 17 do 12 procent, wiele osób na pewno będzie miało niższe dochody do opodatkowania. Dlatego istotnemu zmniejszeniu ulegnie również kwota podatku, którą emeryci i renciści oraz osoby z niższymi dochodami będą mogły przekazać na cele statutowe naszej fundacji, właśnie na pomoc w edukacji, patriotycznym wychowaniu dzieci i młodzieży. Jednocześnie ojciec Tadeusz Rydzyk poprosił też wszystkich miłośników stworzonych przez siebie mediów, by systematycznie wspierali dzieła.

