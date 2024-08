Dziennikarz zadał nietypowe pytanie Jarosławowi Kaczyńskiemu. Potrzebna była interwencja!

Jarosław Kaczyński, Mariusz Błaszczak i Henryk Kowalczyk wypowiadali się na temat PKW oraz tego, jak Polacy mogą wesprzeć PiS, wpłacając darowizny. Na konferencji byli obecni także inni posłowie partii, jak Mateusz Morawiecki, Olga Semeniuk-Patkowska, Anna Krupka czy Monika Pawłowska. Obecny był także Jacek Kurski, a wydarzenie prowadził rzecznik PiS Rafał Bochenek.

Po wystąpieniach polityków dziennikarze mogli zadawać swoje pytania. Szczególnie wyróżniło się jedno, zadane po angielsku. - Ladies and gentelmen. If I could ask you for a brief comment in English, some of you [w tłumaczeniu na polski "Panie i panowie, gdybym mógł poprosić o krótki komentarz w języku angielskim, kogoś z was"] - zaczął dziennikarz z TVP World.

Prezes PiS był wyraźnie niezadowolony z używania obecnego języka i znacząco spoglądał na rzecznika partii. Na to szybko zareagował Rafał Bochenek, który przerwał reporterowi. - Ale przepraszam, we are in Poland, we are speaking Polish. [po polsku: "Jesteśmy w Polsce, mówimy po polsku"] - zainterweniował. - - Jesteście polską telewizją, tak? - dopytywał.

Dziennikarz wyjaśnił, że zadał pytanie, aby zagraniczni widzowie, zainteresowani polskimi sprawami, mogli wiedzieć, co się dzieje, na co politycy zareagowali śmiechem. Ostatecznie nie padła żadna odpowiedź, bowiem politycy stwierdzili, że nie zadano żadnego pytania.

