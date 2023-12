tak to można działać!

Eleganckie mieszkanie Krzysztofa Gawkowskiego. Wicepremier szaleje w wielkiej kuchni! [ZOBACZ ZDJĘCIA]

Krzysztof Gawkowski został nowym wicepremierem w rządzie Donalda Tuska. Będzie też odpowiedzialny za prace Ministerstwa Cyfryzacji. Teraz jest o nim głośno, dlatego warto bliżej poznać Gawkowskiego i zajrzeć do jego domu, by sprawdzić, jak mieszka. Z tego, co wiemy, polityk ma praktycznie urządzoną kuchnię, w której może się realizować kulinarnie.