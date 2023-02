Gwiazda Polsat News z nową rolą. Małgorzata Świtała w porannym paśmie stacji

Zmiany w Polsat News. Nowa rola gwiazdy stacji

Małgorzata Świtała ma prowadzić od lutego poranne pasmo stacji „Nowy dzień z Polsat News” w parze z Piotrem Jędrzejkiem. Tym samym zastąpi w tej roli inną dziennikarkę Martę Budzyńską, która, jak wynika z doniesień Wirtualnych Mediów, zostaje w stacji, ale będzie zajmowała się innym projektem. Małgorzata Świtała zanim trafiła do Polsat News, do 2018 roku pracowała w TVP. Redaktor Małgorzata Świtała pracowała w TVP Info i prowadziła serwisy informacyjne, program "Minęła 8" oraz dwa programy skierowane głównie do kobiet: "Kobiecym okiem" i "Rzeczpospolita babska". Małgorzata Świtała zanim trafiła do TVP Info pracowała m.in. w radiu RMF, ZET, Radiostacji i Radiu Plus.

Kim jest Małgorzata Świtała prywatnie? To żona znanego dziennikarza

Prywatnie Małgorzata Świtała to żona dziennikarza Bartłomieja Maślankiewicza, z którym ma malutkie dziecko. W 2021 roku Świtała musiała zniknąć z anteny, bo przygotowywała się do roli mamy. - Tak jak w pierwszej ciąży, liczyłam się z nadmiarem kilogramów, ale życie miało dla mnie inny plan. Cukrzyca ciążowa i dieta z nią związana - więcej posiłków dziennie niż kiedykolwiek w życiu, bo 6 do 8 dziennie - sprawiły, że schudłam prawie 5 kg... - komentowała wówczas w rozmowie z Pomponikiem, a jej mąż żartował wtedy na Twitterze komentując: - Moja kochana żona. Pozazdrościła mi pudelka i postanowiła się wypomponić :). Świtała ma też dorosła córkę Julię.

