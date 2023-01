Gwiazda TVP przekazała ważną wiadomość idąc po tęczy. W tle znacząca piosenka

Janusz Kowalski został muzykiem! To nagranie to hit internetu. "Materiał na memy"

Karolina Pajączkowska postanowiła spędzić początek owego roku poza Polską. Ne zdecydowała się jednak na ciepłe kraje, a wręcz przeciwnie. Ubrana w czerwoną puchową kurtkę i grubą czapkę zwiedza Islandię. Odwiedziła między innymi gorąc źródła Sky Lagoon czy Rejkiawik, czyli malowniczą stolicę Islandii. Nagrała tam filmik, który udostępniła na swoim profilu na Instagramie. Idzie i radośnie podskakuje jedną z ulic, która została pomalowana w kolory tęczy LGBT. - Reykjavik uskrzydla. W Nowym Roku życzę sobie i Wam jeszcze więcej miłości, akceptacji i szacunku do innych – napisała. Dodała także hashtagi ”Love”, „Hejt stop” czy „Make love not hate”. Dodatkowo jako tło dodała piosenkę zespołu Black Eyed Peas pod tytułem „Where is the love?”. Wato przypomnieć, ze grupa występowała na Sylwestrze Marzeń w TVP, gdzie wystąpili z tęczowymi elementami na ubraniach, a e sceny apelowali o miłość i równość. W ten sposób Karolina Pajączkowska chciała zapewne przekazać wszystkim, by pamiętali o tolerancji i szacunku, zwłaszcza dla osób ze społeczności LGBT. Niestety, jej przekaz nie wszystkim się spodobał. „Żegnam, przestaję obserwować, licha prowokacja”; „Ale to szacunek dla innych głównie powinny zachować te osoby, które krzyczą o miłości, akceptacji, równości. Myślę, że gdyby nie puste hasła w ustach osób z pod tęczowej flagi, nie byłoby problemu” – czytamy w komentarzach.

Sonda Lubisz Karolinę Pajączkowską? Tak Nie