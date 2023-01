To, co zrobił Tomasz Dedek, to już gruba przesada. Gwiazdor "M jak miłość" znany jest z niechęci do PiS i często atakuje tę partię na Twitterze. Jego zachowanie wobec Beaty Szydło jednak przekroczyło wszelkie granice. Internauci podejrzewają, że Tomasz Dedek pisząc te słowa, był - delikatnie mówiąc - zmęczony. Zaczęło się od wpisu byłej szefowej rządu, w którym - zdaniem części obserwatorów - miała wbić szpilę w Mateusza Morawieckiego, który był członkiem Rady Gospodarczej przy premierze Donaldzie Tusku. - Donald Tusk i członkowie jego Rady Gospodarczej długo naradzali się, jak "naprawić" system emerytalny w Polsce. Skończyło się to wprowadzeniem rozwiązań najbardziej dotkliwych dla obywateli - napisała Beata Szydło. Niespodziewanie w ohydny sposób do tego wpisu odniósł się Tomasz Dedek. - A ty pięty wyszorowałaś, gacie wyprałaś, to do obory krowy doić - napisał gwiazdor "M jak miłość". Bez komentarza...

