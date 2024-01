Iwona Śledzińska-Katarasińska miała jedną córkę. Pani Kama wykonuje ważny zawód

Wydało się, co Braun zrobił na spotkaniu z prezydentem! Nawet koledzy byli zdziwieni

Iwona Śledzińska-Katarasińska była wieloletnią posłanką. Zmarła w wieku 82 lat po walce z ciężką chorobą. W latach 1991-2023 nieprzerwanie zasiadała w Sejmie, co sprawiło, że była rekordzistką wśród pozostałych posłów i posłanek. W tym czasie reprezentowała m.in. Platformę Obywatelską. Prywatnie Śledzińska-Katarasińska miała męża, który zmarł ponad 30 lat temu (jej mąż był publicystą, dziennikarzem, krytykiem teatralnym), a także jedną córkę Kamę. Kobieta nie poszła w ślady matki, ale została lekarzem psychologiem. To doktor Kama Katarasińska-Pierzgalska. Jest specjalistką psychiatrą, a także magistrem psychologii. Córka zmarłej posłanki to absolwentka Akademii Medycznej w Łodzi oraz Wydziału Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego, ukończyła trzyletnie podyplomowe Studium Systemowej Terapii Rodzin prowadzone przez Zakład Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii CMUJ w Krakowie. Współpracuje z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, jest ekspertem Krajowego Mechanizmu Prewencji biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

Jak możemy przeczytać na stronie psycheplus.pl pani Kama pracuje jako lekarz psychiatra. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem farmakologicznym chorób i zaburzeń psychicznych: schizofrenii i innych psychoz, zaburzeń nastroju: depresji i choroby afektywnej dwubiegunowej, zaburzeń lękowych, nerwicowych, obsesyjno-kompulsyjnych, zaburzeń adaptacyjnych, psychosomatycznych.

