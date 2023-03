Jarosław Kaczyński rozmawiał z Janem Pawłem II! Mamy dowód, prezes PiS potwierdza

O niezwykłym spotkaniu z Janem Pawłem II Jarosław Kaczyński opowiadał na łamach "Super Expressu" w 2014 roku. Lider PiS rozmawiał z Karolem Wojtyłą w 1991 roku. Dziś trudno to sobie wyobrazić, ale w tamtym czasie Kaczyński pracował w Kancelarii Prezydenta... Lecha Wałęsy (tu zobaczysz niezwykłe zdjęcie Jarosława Kaczyńskiego z Janem Pawłem II). - Zdjęcie zostało wykonane w Watykanie podczas spotkania z Ojcem Świętym we wrześniu 1991 r. Byłem wówczas szefem Kancelarii Prezydenta i prezesem Porozumienia Centrum - wspominał szef obozu rządzącego. Zdradził wówczas, że nie było to jego pierwsze spotkanie z Janem Pawłem II. Musiało jednak najmocniej zapaść mu w pamięć. -Rozmawialiśmy wtedy ponad pół godziny, głównie o sprawach Polski. Ojciec Święty był człowiekiem niezwykłym. Wywarł wielki wpływ na Polskę oraz na życie społeczne i moralne całej ludzkości. Podczas spotkania otrzymałem różaniec. Zarówno różaniec, jak i to zdjęcie są dla mnie bardzo ważnymi pamiątkami - podkreślił Jarosław Kaczyński.

