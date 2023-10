Jasnowidz Jackowski przewiduje wynik wyborów do Sejmu. Tajemnicze rozmowy

15 października po raz kolejny odbędą się wybory w Polsce, a to oznacza, że po raz kolejny zdecydujemy, kto będzie rządził Polską. Sondaże pokazują jasno, że największe szanse na zwycięstwo ma Prawo i Sprawiedliwość, ale raczej nie ma co marzyć o większości w Sejmie. Badania pokazują również, że istnieje szansa na rządy koalicji Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi oraz Lewicy. Swój głos w tej sprawie postanowił również zabrać jasnowidz Krzysztof Jackowski, który specjalnie dla SE.pl postarał się o wizję. - PiS będzie miało zwycięstwo, skojarzyła mi się cyfra 9, być może chodzi tu o brakującą liczbę mandatów do rządzenia. Według mnie PiS będzie rozmawiał z dwiema siłami politycznymi. Jedna z nich podzieli się na dwie frakcje: jedni będą chcieli wejść w koalicję z PiS, drudzy nie. Od tego mogą zacząć się konflikty wewnątrz tego ugrupowania. Kojarzy mi się, że jednak PiS będzie rządził kolejną kadencję - zakończył jasnowidz Krzysztof Jackowski.

