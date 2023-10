i Autor: SE 2. Kafel na sg se.pl. Ja z panią ze zdjęcia numer 3.

Komentery Adama Federa

Kaczyński na EMERYTURĘ! Powinien SIEDZIEĆ! Polacy OSTRO podsumowali prezesa PiS

To już niemal pewne! Jarosław Kaczyński będzie musiał oddać władzę Donaldowi Tuskowi, bo sejmowa arytmetyka jest nieubłagana dla prezesa PiS. Wiele wskazuje na to, że szansa na rewanż nadarzy się dopiero za cztery lata, a wtedy Jarosław Kaczyński będzie się już zbliżać do osiemdziesiątki! Czy to już koniec pewnej epoki? Czy to już czas na zmianę lidera na prawicy? Adam Feder pojechał z mikrofonem i kamerą na jedno z warszawskich targowisk i pytał Polaków czy ich zdaniem prezes PiS powinien już dać sobie spokój z polityką i odejść na emeryturę. Było naprawdę ostro! To trzeba zobaczyć!