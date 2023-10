„Nie będzie rządzić żadna opozycja. My wybraliśmy PiS i ma być PiS!”, przekonywała emerytka, którą Adam Feder spotkał w podlaskich Łapach. „Jestem szczęśliwy, wybory poszły po mojej myśli”, mówił kolejny emeryt. „Ale przecież PiS przegrał te wybory”, dopytywał Adam Feder. „Jak przegrał? Na razie nie mówimy, że przegrał”, dziwił się mężczyzna. Większość wyborców PiS-u powoli jednak godzi się z tym że ich ulubiona partia znajdzie się w opozycji. „Bóg tak chciał, to nie my rządzimy, tylko Bóg rządzi”, zapewniała kobieta. „Młodzież psioczyła na PiS, bo im się Kaczyński nie podobał, a teraz zobaczymy, co będzie. Będą płakać jeszcze!”, dodał jej mąż. „Większość ludzi się cieszy. Coraz więcej ludzi buntowało się przeciwko PiS-owi”, stwierdziła młoda mieszkanka Łap. „Czym tu się cieszyć? Ludzie ludziom zgotowali ten los...”, spointował smutno mężczyzna. Obejrzyjcie najnowsze Komentery Adama Federa, który sprawdzał nastroje Polaków na Podlasiu!

ROZPACZ w bastionie PiS. Młodzi PSIOCZYLI na PiS, teraz będą PŁAKAĆ... |Komentery