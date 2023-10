Wyborcy PiS PANICZNIE boją się rządów TUSKA! Polski NIE BĘDZIE. Platforma pozamiata PiS MIOTŁĄ!

„Co będzie z Polską, jeżeli PiS przegra wybory?, pytał Adam Feder. „Nie będzie Polski”, odpowiedział przejęty emeryt. „Gorzej jak teraz nie może być”, odparł kolejny senior. „Pan żartuje, bierze Pan 13 i 14?”, wtrącił się rozemocjonowany klient bazaru. „Wy robicie jak za komuny. Sekretarz miliony kradł, a 100 tysięcy rzucił na ochłapy robotnikom, żeby mordy im zamknąć. Tak samo i wy robicie”, przekonywał mężczyzna, który wyraźnie nie sprzyja obecnej władzy. „Wcześniej głosowałem na PiS, bo uwierzyłem, że są prawdziwymi patriotami. Po tych ośmiu latach zobaczyłem, że to wszystko jest farsą”, przekonywał młody mężczyzna. „Jeżeli wy łącza nagle kurek z TVP Info i ci ludzie zobaczą prawdę, to będzie im tak smutno, nie będą wiedzieli w jakim świecie żyją”, dodał kolejny. Nagle na bazarze doszło do rzadko spotykanej sytuacji. Zwolennik PiS i PO podali sobie ręce i zgodzili się, że obaj są „Murem za Polskim mundurem!”.Obejrzyjcie ostatnią Debatę Komenterów przed wyborami i posłuchajcie, co Polacy myślą o Polsce pod rządami Donalda Tuska.

Wyborcy PiS PANICZNIE boją się rządów TUSKA! Platforma pozamiata MIOTŁĄ! Polski NIE BĘDZIE | Komentery