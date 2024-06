Kaczyński odpalił w hotelu świecę dymną! Przerażająca historia po latach ujrzała światło dzienne

Już ponad 60 lat minęło od premiery filmu "O dwóch takich, co ukradli księżyc" w reżyserii Jana Batorego. Film był oparty na powieści dla dzieci autorstwa Kornela Makuszyńskiego. W filmie w rolach głównych braci Jacka i Placka wystąpili 13-letni bliźniacy Jarosława i Lech Kaczyńscy. Jak trafili na plan filmu? Wszystko dzięki wujkowi Stanisławowi Miedzy-Tomaszewskiemu, który zgłosił ich kandydatury na casting. Nastoletni bracia Kaczyńscy zrobili ogromne wrażenie na pracownikach produkcji i zostali wybrani spośród innych dzieci. Przygoda z filmem na lata zapadła w ich pamięć. Gdy już byli wytrawnymi politykami, w książce "Alfabet braci Kaczyńskich" z 2006 roku, opowiadali o tym, jak zapamiętali pracę na planie filmowym. Jak to nastolatkowie nie stronili od psot i żartów, ale nie wszystkim było do śmiechu. Lech Kaczyński opowiadał we wspomnianej książce: - Jarek odpalił kiedyś w hotelu świecę dymną. Dał ją nam Grocholski (producent filmowy), przekomiczny, trochę dziecinny człowiek, który bardzo nas lubił. A może to Jarek sam porwał świece z planu? Nie pamiętam. Grocholski nas zresztą uratował. Bo jak zaczęło się dymić w łazience, zaraz po niego pobiegłem i on to zdusił. Musieliśmy oddymiać apartament przez wiele godzin - wspominał przerażającą historię.

Tak psocił Jarosław Kaczyński, gdy nagrywano "O dwóch takich, co ukradli księżyc"

Lech Kaczyński opowiadał także, że jego brat potrafił posłuchać, gdy dostał burę, zwykle wzywano go do producenta: - Jarek wysłuchał nagany, a wszystko to działo się w nowym gmachu, prawie zupełnie pustym. Jarek pokiwał głową, wyszedł, a potem… przekręcił klucz w drzwiach. Zamknął sekretarkę i pana Petersile. Wynikła z tego wielka draka, oni wezwali kogoś przez telefon. Petersile rozwścieczony znów woła Jarka. On przeprasza, po czym wychodzi i… znów przekręca ten klucz. Do dziś twierdzi, że bezwiednie… - mówił po latach. Prezes Jarosław Kaczyński pytany we wspomnianej książce o film mówił już po latach niekiedy słyszał, jak ktoś woła do niego właśnie filmowym imieniem.

NIŻEJ W GALERII ZDJĘĆ ZOBACZYCIE, JAK MIESZKA JAROSŁAW KACZYŃSKI

Sonda Oglądałeś film "O dwóch takich, co ukradli księżyc"? Tak Nie

EXPRESS BIEDRZYCKIEJ - Magdalena Rigamonti, Patryk Michalski - WSTĘP Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.