Kaczyńskiego po NOGACH CAŁOWAĆ! Prezes PiS zostaje! ZATOPI polską prawicę?

„Niech będzie dalej prezesem, to go nawet w nogi ucałuję!”, wypaliła emerytka na wieść, że Jarosław Kaczyński nie wybiera się na polityczną emeryturę. „Nie ma mądrzejszego człowieka w Polsce”, dodała. Portret Jarosława Kaczyńskiego, który nasz reporter prezentował mieszkańcom Marek, wywoływał potężne emocje. „Panie, ja na niego patrzeć nie mogę. Lepiej pan schowaj pan to, bo mi kartofle zgniją”, zaapelował mężczyzna. „Może wreszcie zatopi PiS. To bardzo ciężki balast”, ucieszył się wyborca rządzącej dziś koalicji, kiedy usłyszał, że Kaczyński zostaje i zamierza dalej stać na czele polskiej prawicy. „A dla mnie był dobry. Kaczyński dawał biednym ludziom węgiel…”, przekonywał kolejny mężczyzna. „Młodzi wybrali biedę i będziemy mieć biedę z nędzą…”, żalił się wyraźnie niepocieszony wynikiem wyborów parlamentarnych. "A może polską prawicą powinien jednak rządzić człowiek, który będzie w stanie przekonać do siebie tych młodych?" - dopytywał Adam Feder. „Stare drzewo to rodzi, a młode to albo uschnie, albo jest słabe, panie kierowniku…”, spointował mężczyzna, który wierzy, że Jarosław Kaczyński da PiS-owi zwycięstwo w kolejnych wyborach. Obejrzyjcie najnowsze Komentery Adama Federa!

