Karolina Pajączkowska zniknęła z telewizji! Co się dzieje? Fani zaniepokojeni

Karolina Pajączkowska to gwiazda TVP. Dziennikarka jest jedną z twarzy TVP Info. To ona została wysłana m.in. by relacjonować Oscary, ale też podejmowała się trudnych tematów i w zeszłym roku przez pewien czas pracowała jako korespondentka na Ukrainie. Jak przyznała w wywiadzie dla "Sieci" chciała pokazać, że da radę. Po drugie przed II wojną światową jej babcia mieszkała na terenie dzisiejszej Ukrainy pod Iwano Frankowskiem i musiała wraz z rodziną uciekać z tamtych terenów. - Po miesiącu życia wojną, gdy zobaczyłam, co się działo w Buczy zapytałam sama siebie: Co ty ty robisz? Siedzisz wymalowana w studiu, twoja babcia tam była, uciekała, sytuacja się powtarza, a ty co? Opowiadasz ludziom o wojnie, o której nie masz pojęcia - wtedy zdecydowała, że musi tam być.

Pajączkowska jest też dziennikarką, która chętnie dzieli się swoim życiem prywatnym w sieci. Kilka miesięcy temu powiadomiła, że zaręczyła się i chce wziąć ślub z kolegą z pracy, Tomaszem Marcinem Nowakiem. Para była razem na cudnych wakacjach, ale od pewnego czasu Pajączkowska milczy. Portal wirtualnemedia.pl zainteresował się brakiem Pajączkowskiej na antenie, ale nie otrzymała odpowiedzi. Faktem jest, że na koncie dziennikarki na Instagramie także brakuje nowych wpisów, te najświeższe są z połowy maja.

