Kasia Tusk ma w domu prawdziwe marmury! Tak mieszka córka Donalda Tuska [ZDJĘCIA]

Pani Magdalena poznała Jana Pawła II, gdy miała 12 lat. Kochała go! Straszne, co zrobiła po latach

Kasia Tusk od lat prowadzi blog Make Life Easier o modzie, urodzie i stylu życia. Ostatnio wiele miejsca poświęcała tematowi wnętrz i remontowi mieszkania. Dlaczego? Ponieważ sama zdecydowała się na zmiany w mieszkaniu. Jak sama przyznała, wpływ miało na to życie. Gdy wprowadziła się do mieszkania lata temu, była jeszcze przed ślubem, a dziś ma rodzinę: - Gdy wprowadzaliśmy się tutaj byliśmy młodym narzeczeństwem. Dziś jesteśmy rodziną z dwójką dzieci i psem – zmiana stylu życia miała ogromny wpływ na funkcjonalność mieszkania. Udało nam się je powiększyć, a to dało możliwość nowego podziału pomieszczeń, z którego bardzo chciałam skorzystać, aby nasze codzienne życie było przyjemniejsze. Jest wiele nowych kątów, które codziennie sprawiają mi radość, więc nie oglądam się za siebie - przyznała Kasia, która fanki pytały o to, czy tęskni za poprzednią aranżacją wnętrza.

Kasia Tusk mieszka w luksusach: ma w mieszkaniu prawdziwe marmury!

Jak mieszka Kasia Tusk? Jej mieszkanie teraz się zmieniło. Chociaż nadal wnętrza mieszkania Kasi są bardzo stylowe, wszystko jest do siebie dobrane, panuje tam harmonia i elegancja. Widać, że Kasia ma wyczucie smaku i dobrego stylu. W jej mieszkaniu dominują jasne kolory, aktualnie to ocieplona biel. Jest też tam wiele elementów drewnianych. Co ciekawe, Kasia w czasie remontu postawiła na wykorzystanie marmuru! Wygląda on pięknie i dodaje uroku wnętrzu. Zobaczcie, jak mieszka Kasia Tusk: