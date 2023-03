Kasia Tusk zdradza, jak zaoszczędziła na remoncie. Sprytna sztuczka!

Kasia Tusk postanowiła całkowicie zmienić wnętrze swojego domu i postawiła na remont, który objął każde pomieszczenie. Jak sama przyznaje, zajął więcej czasu, niż się spodziewała, ale za to efekt jest zachwycający. Dzięki doświadczeniu, jakie zdobyła, może pomóc innym, na przykład odpowiadając na pytania. Jak się okazało, trafiło do niej ponad 370 pytań, a na te najczęściej zadawane postanowiła odpowiedzieć na swoim blogu. Jedno z nich dotyczyło tego, w co warto zainwestować, a na czym można zaoszczędzić.

- Zaryzykowałabym twierdzenie, że z urządzaniem wnętrza jest jak z modą. Baza, coś co jest podstawą garderoby/mieszkania, powinna być dobrej jakości i być przemyślana. Idąc tym tropem – nie warto oszczędzać na wykończeniu i stałych elementach wnętrza. Podłoga i stolarka, blaty, armatura – tego z całą pewnością nie zmienimy w kolejnym sezonie. Pisząc „zainwestować” mam na myśli nie tylko kwestie finansowe, ale także nasze zaangażowanie, bo wymienione wcześniej elementy planujemy zwykle przed rozpoczęciem prac, gdy wydaje się, że wszystko da się jeszcze później zmienić albo przemyśleć, a jest dokładnie na odwrót… - napisała Kasia Tusk.

Jak oszczędza Kasia Tusk?

Kasia Tuska postanowiła opowiedzieć, jak sama zaoszczędziła podczas remontu. Postanowiła kupić tańsze rzeczy użytkowe, które i tak się z biegiem czasu będą się niszczyć. Wyznała, ze sama robiła zakupy w Ikei.

- Wszystko co dotyczy „dekorowania” wykończonego już wnętrza, to coś, na czym można zaoszczędzić. (…) Zasłony, meble, nawet lampy – to wszystko można uzupełniać krok po kroku, gdy pojawią się okazje. Na pewno nie warto oszczędzać na tym, co będzie mocno używane i cały czas widoczne – Jeśli chodzi o meble – tu nie zawsze tanio musi oznaczać źle. Mój ulubiony „lifehack” to kupowanie całych „bebechów” kuchni w IKEI i domawianie u stolarza jedynie frontów oraz kilku niedostępnych w szwedzkiej sieci elementów. Efekt – niższy koszt i dostęp do standardowych (i bardzo praktycznych) ikeowych elementów wyposażenia szafek kuchennych – zdradziła.

