Najmłodsze państwo Europy. Polska może tylko pomarzyć

W Polsce temat starzenia się społeczeństwa od dawna przestał być tylko statystyczną ciekawostką, a stał się jednym z największych wyzwań na kolejne dekady. Z roku na rok rośnie udział osób w wieku poprodukcyjnym, a młodszych roczników jest coraz mniej. Nic więc dziwnego, że medianę wieku w Polsce szacuje się dziś na ok. 42-43 lata, a trend nadal idzie w górę. Na tym tle Kosowo wygląda jak demograficzna "inna Europa", bowiem to najmłodsze państwo kontynentu nie tylko pod względem historii, ale też struktury ludności. Średni wiek mieszkańców wynosi tam 31 lat!

Kosowo najmłodszym państwem na Starym Kontynencie

Kosowo to najmłodsze państwo w Europie w sensie politycznym - ogłosiło niepodległość 17 lutego 2008 r., po latach konfliktu i międzynarodowej administracji. To kraj w regionie Bałkanów Zachodnich, którego status nadal bywa sporny, ale faktem jest, że funkcjonuje jako odrębne państwo, uznawane przez wiele krajów świata. Co ciekawego ma do zaoferowania tak mało znany zakątek Europy? Okazuje się, że naprawdę wiele!

Bałkański kierunek wciąż "poza radarem" turystów

Kosowo może zaskoczyć turystów tym, jak dużo ma do zaoferowania na niewielkiej przestrzeni: od świetnie zachowanych miast z osmańską i bałkańską architekturą (na czele z klimatycznym Prizrenem i jego twierdzą), przez żywą, coraz bardziej nowoczesną Prisztinę z kawiarniami i muzeami. Dużą atrakcją są też zabytki sakralne wpisane na listę UNESCO, m.in. średniowieczne monastery. Choć mogłoby się wydawać, że tak młody kraj nie zaoferuje zbyt wiele, to okazuje się, że na miejscu trudno o nudę.

Czy Kosowo jest bezpieczne?

Kosowo jest krajem, do którego Polacy podróżują turystycznie, ale MSZ podkreśla, że sytuacja bezpieczeństwa nie jest jednolita i wymaga ostrożności. Najważniejsze zalecenie dotyczy północy kraju: ze względu na utrzymujące się napięcia etniczne Ministerstwo Spraw Zagranicznych rekomenduje unikanie podróży, które nie są konieczne, do regionu Mitrowicy. W pozostałej części kraju MSZ nie wzywa do rezygnacji z podróży, ale zaleca "szczególną ostrożność". Turyści powinni uważać na kieszonkowców, zwłaszcza na lotniskach oraz w transporcie publicznym. Zaleca się też dużą ostrożność podczas postojów na małych, niestrzeżonych parkingach przydrożnych.