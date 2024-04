Kasia Tusk pokazała zdjęcie wielkanocnego stołu, a w sieci zawrzało! Afera sprzed lat

Były minister Telus zaskoczył! Wziął kropidło i pognał do kur i koni

Wielkanoc to wspaniała okazja, by spędzić czas z bliskimi. W wielu polskich domach pojawiają się pyszne potrawy, jak na przykład żurek czy mazurek, a cały dom musi być perfekcyjnie wysprzątany. Zwłaszcza podczas głównych posiłków wszystko powinno być dopieszczone w najmniejszych szczegółach.

Kiedy Kasia Tusk w 2021 roku pochwaliła się zdjęciem swojego stołu, wybuchła burza na jej profilu na Instagramie. Na zdjęciu widać sernik z wykrojoną porcją, która leży gotowa do spałaszowania na osobnym talerzyku. Ponadto widać miseczkę z cytrynami i drewnianą deskę z kromkami ciemnego chleba. Na stole zaś położyła jasny obrus i to właśnie on wzbudził oburzenie internautki, która postanowiła dać temu wyraz w komentarzu.

- Wygląda dosyć niechlujnie, tez kiedyś taki miałam, ale wyrzuciłam – napisała.

Szybko pojawiło się wiele odpowiedzi, które zarzuciły użytkowniczce Instagrama brak wiedzy. Rozpoznały, że obrus jest zrobiony z lnu, na którym pojawiają się zagniecenia. Według nich taki wygląd materiału dodaje mu specyficznego uroku.

- Wygląda pięknie, ja uwielbiam i nie prasuje, czy to w ogóle jakiś grzech? – odpisała jej jedna.

- Pani lnu w ręce chyba nie miała, co ? – dodała kolejna.

- Len to jedna z tych tkanin, która nie wymaga prasowania, nawet gdy uszyty jest z niej elegancki garnitur czy sukienka... Chciałaś być „miła” a wyszła Twoja niewiedza... i brak taktu przy okazji – podsumowała inna.

- Najważniejszy aspekt i przekaz zdjęcia.... Proszę jeszcze Panią Kasię zapytać, czy okna umyła aby na pewno, bo jak nie, to święta się nie liczą. Zawsze zastanawiam się, jak smutno musi komuś być, żeby na pięknym zdjęciu z przysmakami zobaczyć potencjalnie niedopracowany obrus.... Życzę wszystkim, zwłaszcza w święta, ciut odpuścić, piękno nie zawsze tkwi w obrusie bez zmarszczki – napisała następna.

Jak widać w sieci zawrzało! Wystarczyło tylko jedno zdjęcie. Kasia Tusk z pewnością nie spodziewała się wówczas takiego odzewu. Ten przykład doskonale pokazuje, że różne aspekty są ważne dla różnych osób i nigdy nie zadowoli się wszystkich. Najważniejsza podczas świąt i tak jest atmosfera!

