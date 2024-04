Kasia Tusk wybrała się do ojca na Wielkanoc! Wszyscy patrzyli na jedno [ZDJĘCIA]

Szok, to mało powiedziane

Kasia Tusk wywołała burzę w sieci! Wystarczyło jedno zdjęcie, jak mogła to zrobić?

Katarzyna Tusk to polska szafiarka i blogerka, a także współautorka lifestylowego bloga „Make Life Easier”, gdzie publikuje swoje stylizacje modowe oraz porady dotyczące mody i urody. Jest zaliczana do grona najbardziej rozpoznawalnych blogerek w Polsce. I chociaż jej blog uchodzi za jeden z najpopularniejszych w polskiej blogosferze, moda to nie jest jej jedyne zajęcie.

Kasia Tusk, podobnie jak słynny ojciec, często zabiera głos w debacie publicznej za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych, a ponadto angażuje się w wiele działań charytatywnych. Słynna blogerka ma więc dużo zajęć, jednak te święta postanowiła zarezerwować dla rodziny. Dlatego wraz ze swoim mężem Stanisławem i dwiema córeczkami Lilianą i Marią już w Wielką Sobotę pojechała do domu rodziców w Sopocie.

Tak mieszka Kasia Tusk. Luksusowe wnętrza robią wrażenie. Złote krany, fikuśny żyrandol Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

W tym odświętnym czasie zadbała również o schludną, ale piękną stylizację. Specjalnie na tę okazję założyła krótką spódniczkę, ciemną kurtkę, a do tego eleganckie zamszowe kozaki. W dodatkach postawiła natomiast na minimalizm. Wybrała ciemne okulary, a do tego czarną, niedużą listonoszkę.

Trzeba przyznać, że cała rodzina prezentowała się wyjątkowo stylowo, ponieważ pozostali byli ubrani w wiosenne płaszczyki w podobnej kolorystyce, cała czwórka tworzyła zatem spójną całość. To musiała być radosna chwila dla premiera Donald Tuska, który, jak wiadomo również nie ma na co dzień zbyt za wiele czasu dla rodziny. Słynny dziadek musiał pękać z dumy, jak ich zobaczył!

Poniżej w galerii zobaczysz, jak mieszka premier Donald Tusk: