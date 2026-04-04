Kasia Tusk poszła ze święconką. Miała aż dwa koszyczki! [ZDJĘCIA]

Wielka Sobota to dzień, w którym miliony Polaków pielęgnują tradycję święcenia pokarmów, znaną jako święconka. Wśród osób uczestniczących w tym obrzędzie znalazła się również Kasia Tusk, która wybrała się do kościoła ze swoimi córeczkami. Na zdjęciach wyraźnie widać, jak obie dziewczynki wyrosły! Uwagę zwracają stroje dziewczynek. Młodsza miała białe rajstopy i grantowe buciki oraz płaszczyk. Starsza była ubrana bardzo podobnie, ale w jaśniejszym odcieniu. Obie miały spięte włosy w wysokie kucyki. uwagę zwracały aż dwa koszyczki: każda z sióstr miała swój własny. Najwyraźniej każda z nich chciała włożyć do środka własne skarby!

Ich mama z kolei postawiła na białe spodnie z rozszerzanymi nogawkami, czarny golf i szarą, lekką kurtkę. Do tego dobrała czarne buty i okulary przeciwsłoneczne, a włosy zostawiła rozpuszczone.

Historia i Symbolika Święconki

Tradycja święcenia pokarmów w Polsce ma swoje korzenie w średniowieczu, datując się na XIII/XIV wiek. Wywodzi się z połączenia dawnych słowiańskich zwyczajów związanych z wiosennym przebudzeniem natury oraz chrześcijańskiej tradycji błogosławienia darów.

Początkowo święcono głównie chleb i mięso, które symbolizowały obfitość i zmartwychwstanie, a sam obrzęd miał chronić przed złem. W XV wieku zwyczaj ten upowszechnił się w Polsce, początkowo w domach, a następnie w kościołach. Dawniej święcono znaczne ilości żywności, jednak z czasem tradycja ewoluowała do formy małego koszyczka, która jest obecnie powszechna w całym kraju.

Pokarmy umieszczane w koszyczku nie są przypadkowe. Jajka symbolizują nowe życie, chleb odnosi się do Chrystusa, a mięso i sól oznaczają zakończenie postu. Każdy element święconki ma swoje głębokie znaczenie, nawiązujące do wiary i tradycji.

