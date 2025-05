Komorowski szczerze o polowaniach. Przyznał to bez skrępowania

Bronisław Komorowski gościł w radiu Zet. Były prezydent, gdy doszło do pytań od słuchaczy, został zapytany o to, czy jego zdaniem Rafał Trzaskowski powinien ubiegać się o poparcie myśliwych, a jeśli tak, to jak to zrobić w sposób dyplomatyczny. Przy okazji słuchacz zapytał kiedy ostatnio na polowaniu był Komorowski. Polityk przyznał, że właśnie dziś wybiera się na polowanie!

Jadę na polowanie dziś. Teraz jest sezon na rogacze. Trzeba go umieć wyszukać go wśród pól lasów, a potem to w polach wytropić , podejść i upolować.Mogę powiedzieć, że lubię to polowanie, bo jest romantyczne. Może rogacz ma inne zdanie, ale to jest piękny czas jest wiosna, wszystko pachnie, jest zielone, budzi się życie.

Bronisław Komorowski przyznał, że boleje nad tym, jak myśliwi są postrzegani w społeczeństwie. Choć wie, że nieraz sami sobie na to zapracowali: - (...) Myśliwi nie są popularni w kręgach politycznych, ale i w społeczeństwie. Często sami zapracowali na taki los, to co działo się w polskim łowiectwie było jednak w tym masa bardzo złych rzeczy. Obraz myśliwych jest zbyt czarny zbyt krzywdzący. Myśliwi stali się chłopcem do bicia. Czasem rozpasany ekologizm posuwa się do raku tolerancji dla innych, a przyroda jest dla wszystkich - wyjaśnił polityk.

Komorowski przyznał, że najbardziej dumny jest z dubletu do kaczorów. Co to jest? To strzelanie z dubeltówki raz za razem do dwóch kaczorów. Dodał, że miał sporo sukcesów myśliwskich, ale nie jest groźnym myśliwym. - Polowanie to nie tylko strzelanie W momencie oddania strzału kończy się przyjemność polowania. Bo poluje się dla przyrody, przygody, dla towarzystwa, wspólnego przeżycia, to jest to. Szczególnie jak poluje się z przyjaciółmi lub w gronie blischi. U mnie w rodzinie to jest od pokoleń. Mój syn poluje, mówiąc o polowaniu z bliskimi mam na myśli syna - przyznał szczerze były prezydent.

