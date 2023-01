Korwin jedzie 20 km/h i pędzi na bazar! Mamy zdjęcia

Monika Olejnik pokazała zdjęcie Owsiaka w spódnicy! Co on wyprawia?!

Przypomnijmy, że polityk Konfederacji w sierpniu zeszłego roku spadł z drabiny. Złamał lewą nogę, zwichnął staw skokowy i przeszedł dwie skomplikowane operacje. Przez długi czas poruszał się na wózku inwalidzkim, uczęszczał też na wyczerpującą rehabilitację. Mimo to skutki upadku odczuwa do dziś. Ale Janusz Korwin-Mikke jest jednak dobrej myśli. – Dziękuję, noga się goi – zaznaczył w rozmowie z nami Janusz Korwin – Mikke. I na dowód wyjął z piwnicy swoją hulajnogę i wybrał się na bazar w Otwocku. Polityk śmigał na hulajnodze i dobrze się bawił! Jak iwdać, samodzielne poruszenie się idzie mu coraz lepiej i sprawniej. - Jechałem hulajnogą lekko ponad 20 km/h. Nie szalałem. Z nogą już jest lepiej, ale na szczęście do hulajnogi potrzebna jest jedna noga – opowiada nam Korwin – Mikke. - Pojechałem na zakupy na bazarek, a hulajnogę dostałem w prezencie na 80-e urodziny – kwituje Janusz Korwin – Mikke. Podarunek z pewnością sprawił politykowi wiele radości. Jak widać, od razu zaczął go używać. Wystrojony w czerwoną kurtkę i kaszkiet mknął spokojną ulicą mimo ponurej aury. To nie tylko ekologiczny, ale też bardzo wygodny środek lokomocji, zwłaszcza dla kogoś z urazem nogi. Wiosną wycieczki na takiej hulajnodze na pewno będą o wiele przyjemniejsze.

