Korwin ma własne skarpetki! Poleca na prezent, ale cena zwala z nóg

Boże Narodzenie zbliża się wielkimi krokami i coraz więcej osób wyrusza na poszukiwania idealnego prezentu. Z pomocą przychodzi Janusz Korwin-Mikke, który zareklamował na Instagramie skarpetki. Widać na nich napis „Korwin to wolność” i „Korwin to nadzieja”, a do tego są ozdobione małymi koronami. - Polecam tym wszystkim, którzy nie mają jeszcze pomysłu na świąteczny prezent. Uwaga! Ostatnie sztuki w magazynie. Zamówione do końca weekendu dojdą przed Świętami – napisał na Instagramie Janusz Korwin-Mikke. Jak można przeczytać na stronie z ubraniami promowanymi przez polityka, skarpetki mają pomóc w szczególny sposób. - Komfort termiczny stóp to strategicznie ważny element budowy dobrego samopoczucia każdego człowieka. Mówiąc prościej: musi nam być ciepło w nogi, aby nimi wykopać socjalizm z naszej rzeczywistości. Zapewnimy wam idealne warunki do walki z czerwoną zarazą dzięki naszym skarpetkom! – czytamy. Opisane są jako polski produkt pierwszej jakości w rozmiarze one size. Problemem dla niektórych może okazać się… Cena. Za jedną parę trzeba zapłacić 29,99 zł!

Sonda Kupiłbyś skarpetki Janusza Korwin-Mikkego? Tak Tak, gdyby były tańsze Nie Trudno powiedzieć

i Autor: Materiały prasowe Janusz Korwin-Mikke poleca skarpetki Konfederacji

