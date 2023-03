Korwin-Mikke dał synkowi siekierę i zaczął nagrywać. Nie przewidział, co się wydarzy…

Tak usuną pomniki Jana Pawła II?! Ma to być zrobione po cichu. Stefan Niesiołowski ma plan

Janusz Korwin-Mikke co jakiś czas publikuje na Twitterze swoje spostrzeżenie i opinie na różne tematy. Ostatnio postanowił wziąć na celownik sposób wychowania dzieci. - Wskaźniki statystyczne nie mierzą bardzo ważnych cech kraju. Np. kraj, w którym mężczyźni od dziecka uczeni są operowania siekierą, a kobiety operowania igłą - jest znacznie sprawniejszy gospodarczo od kraju, w którym obydwie płcie uczone są (po łebkach...) tych samych czynności – napisał. Do posta dodał nagranie, na którym widać jego synka z siekierą. Chłopiec za jej pomocą rąbie gałęzie na pniaku. Polityk raczej nie przewidział ostrej krytyki, jaka na niego spadła. Internauci zwrócili uwagę, że powinien dać synowi okulary ochronne. „Lepiej daj dziecku okulary ochronne na oczy. Chyba, że twoje społeczeństwo ma być pełne ślepych rencistów”, „Panie Januszu! Obecnie świata nie zawojuje się siekierą i igłą, inne czasy”; „Ten pieniek mógłby być wyższy jednak, bo młody prawie sobie nogę uwalił” – czytamy w komentarzach, choć nie zabrakło też pozytywnych opinii. „Można Pana JKM nie lubić ale tu ma 100% racji , chłopcy powinni być uczeni męskich zajęć a dziewczynki kobiecych , to jest oczywiste i nie powinno być na ten temat żadnych dyskusji. Ale lewactwo zaraz wymyśli tysiąc powodów że może się skaleczyć siekierą/igłą”; „Wychowuje moich synów w Szwecji. Dzieci uczą się prac domowych, gotowania, stolarstwa i szycia w podstawówce przez kilka lat. Nie potrzeba statystyki. Polska daleko… zacofany kraj” – czytamy.

Wskaźniki statystyczne nie mierzą bardzo ważnych cech kraju. Np. kraj, w którym mężczyźni od dziecka uczeni są operowania siekierą, a kobiety operowania igłą - jest znacznie sprawniejszy gospodarczo od kraju, w którym obydwie płcie uczone są (po łebkach...) tych samych czynności. pic.twitter.com/WroARuRq1i— Janusz Korwin-Mikke (@JkmMikke) February 28, 2023