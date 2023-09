Krystyna Janda jest jedną z aktorek, które nie wahają się i wprost mówią, co myślą o władzy. Aktorka często zabiera głos w sprawach politycznych i bez ogródek ocenia działania Prawa i Sprawiedliwości. Ostatnio Janda udzieliła szokującego wywiadu Tomaszowi Lisowi. Wybitna aktorka wręcz obwiniła władzę o odejście swojej ukochanej matki: - Moim zdaniem moja matka umarła przez PiS. Moja matka spędzała ostatni rok życia cały czas przed telewizorem, denerwując się do tego stopnia, jakby nie mogąc się pogodzić ze wszystkim co słyszy, że moim zdaniem niestety umarła od tego. W pewnym momencie zrobił się guz i tego nie wytrzymała - powiedziała Lisowi aktorka. I dodał,a że wiele osób przeżywa to, co dziej się w polityce bardzo boleśnie.

W rozmowie z Lisem Krystyna Janda oceniła też współczesną młodzież, która od ośmiu lat rośnie w czasie rządów PiS, była to surowa ocena: - Trzeba mieć świadomość: minęło 8 lat, odkąd ja się nie pojawiam w telewizji, w mediach publicznych. Jestem tylko w teatrze. I gdziekolwiek pójdę, ludzie nie wiedzą, kim ja jestem. To minęło. Jeżeli cokolwiek, to to są ludzie, którzy przeżyli stan wojenny, w moim wieku, a te nowe pokolenie, oni nie mają pojęcia kim ja jestem. Ja mam na to dowody każdego dnia. Ci ludzie to są inni ludzie. To wychowane przez PiS pokolenie – komentowała Lisowi aktorka.

Śmierć matki Krystyny Jandy

Przypomnijmy, że matka Krystyny Jandy zmarła w 2019 roku: - Umierała pięknie, po cichutku, z nieśmiałym uśmiechem i podziękowaniem za opiekę, czułość, stałe towarzyszenie Jej w odchodzeniu. W podziękowaniu, że umiera w domu, wśród nas, zwierząt, ulubionych przedmiotów i z widokiem na jej ukochany ogród - powiedziała w rozmowie z Onetem Krystyna Janda kilka miesięcy po śmierci matki Zdzisławy.

