Gdy Polacy poznali Agatę Dudę w 2015 roku wyglądała jak typowa nauczycielka: nosiła garsonki w stonowanych kolorach, a jej fryzura nie wyróżniała się niczym szczególnym. Taki styl pierwsza dama miała też na początku prezydentury męża, aż w końcu nadeszły zmiany. Po pierwsza prezydentowa zaczęła stawiać na odważniejsze kolory i eksperymentować z kolorami. Dziś patrząc na jej zdjęcia wyraźnie widać, że uwielbia nosić ubrania w odcieniach różu czy błękitu, a do tego te z wzorami. Jej znakiem rozpoznawczym są także asymetryczne kroje i dwukolorowe marynarki. Dzięki temu Agata Duda przyćmiewa inne pierwsze damy. W czasie gal i wystawnych przyjęć także zawsze świetnie się prezentuje, w balowych sukniach wygląda bardzo elegancko. Wraz ze zmianą garderoby przyszedł czas na zmianę fryzury.

Agata Duda dokonała poważnej zmiany w wyglądzie. Wszystko widać, jak na dłoni

Kilka lat temu Agata Duda zaskoczyła fryzurą: zaczesanymi do góry włosami. Już zdążyła wszystkich przyzwyczaić do tego wyglądu, aż tu nagle w sierpniu pojawiła się zupełnie odmieniona! Media zaczęły rozpisywać się o jej nowej fryzurze, a to co zwracało uwagę to nie tylko uczesanie, ale i długość włosów. Być może Agata Duda chce zapuścić włosy i nosić je tak, jak w młodzieńczych latach. Najwyraźniej ta zmiana weszła już na dobre, bo najnowsze zdjęcia pokazują, że pierwsza dama układa taką fryzurę, jak w święto wojska polskiego.