Krzysztof Gawkowski to wicepremier i minister cyfryzacji w rządzie Donalda Tuska

Krzysztof Gawkowski to obecnie wicepremier i minister cyfryzacji. Urodzony w 1980 roku polityk może się pochwalić doktoratem z nauk humanistycznych, ukończył też politologię. Co ciekawe, jako młody chłopak uczył się w technikum kolejowym w Warszawie. Zresztą, nie obca mu też była praca fizyczna, którą z powodu sytuacji rodzinnej (w jego domu się nie przelewało) szybko musiał zacząć zarabiać. Młody Gawkowski pracował na Stadionie Dziesięciolecia, zwanym Jarmarkiem Europa, dorabiał sobie na straganach i to jako 15-latek. Dlaczego tam trafił? Było to w czasach, gdy zaczął szkołę średnią. Tam zaczął zajeżdżać, by kupić sobie ciuchy. I pewnego dnia zobaczył, że szukają kogoś do rozładowania paczek, więc się zgłosił. Naprawiał też zepsute telefony komórkowe!

Krzysztof Gawkowski - żona, rodzina, wiek

Prywatnie Krzysztof Gawkowski ma 43 lata. Od lat jest w związku małżeńskim z Angeliką. Mało kto wie, że przyszłą małżonkę Gawkowski poznał w kościele! Jak wspominał jakiś czas temu w programie "Politycy od kuchni" z okazji cynowej rocznicy ślubu, wybrał się z żoną na romantyczny wyjazd: - Pojechaliśmy do Kazimierza Dolnego i tam sporządzono karykaturę. Z żonką razem się tam wybraliśmy w 2017 roku. Mam szczęście, że trafiłem na żonę - opowiadał chwaląc się albumem, który powstał w dziesiątą rocznicę ślubu.

