Kuba Sienkiewicz dostał kartę mobilizacyjną! "Biorą już rocznik 61"

Wezwanie na ćwiczenia wojskowe 2023

Niedawno pojawił się projekt rozporządzenia dotyczący limitu osób przewidzianych do przeszkolenia wojskowego w 2023 roku. Mowa o nawet 200 tys. osób. Wiadomo, że armia chce sięgnąć po specjalistów, których brakuje, np.: lekarzy czy pielęgniarki, ale także o weterynarzy, informatyków czy kierowców. W rozmowie z RMF FM ppłk Justyna Bialik z Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, wezwanie nie oznacza jeszcze automatycznego skierowania na ćwiczenia, bo jest to decyzja administracyjna, od której można się odwołać w ciągu 14 dni. Znany muzyk, a z wykształcenia lekarz, Kuba Sienkiewicz otrzymał już kartę mobilizacyjną. Zdjęcie dokumentu pokazał już w sieci. - Dostałem kartę mobilizacyjną. Biorą już rocznik 61. Cieszę się z tego. To jest bardzo dobry rocznik. O dużej wartości bojowej. Damy radę. Jak w 1939 - napisał Sienkiewicz.

Kuba Sienkiewicz dostał kartę mobilizacyjną

W rozmowie z Faktem Kuba Sienkiewiczprzyznał, że miał już do czynienia z wojskiem: - Byłem w wojsku w Czerwonym Borze na Podlasiu. Było to 40 lat temu więc trudno pamiętać takie rzeczy, jak ta jednostka się nazywała, bo to było w czasach PRL-u. To były wojska pancerne. Jeździłem czołgiem. I dodaje: - Podchodzę do tego z humorem. Mam nadzieję, że trafię do orkiestry wojskowej. Nie grałem nigdy jeszcze w orkiestrze wojskowej, ale miałem gitarę w wojsku i umilałem czas pozostałym kolegom. Karabin też miałem w ręku, kałasznikow.