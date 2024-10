Kwaśniewska po latach opowiedziała o tle kampanii męża. Rodzinna tragedia w tle. To przerażające!

Jolanta Kwaśniewska lata temu zdobyła serca i sympatię Polaków. Z miejsca stała się wzorem szczególnie dla Polek, jeśli chodzi o wygląd: fryzury i stroje. Do tego wiele osób ceniło jej działalność charytatywną i to, że pomaga innym. Zresztą, tak jest do dziś. Wystarczy wspomnieć, że Kwaśniewska, chociaż pierwszą damą nie jest o 2005 roku, to nadal bardzo aktywnie działa, wciąż coś robi i cały czas stoi na czele Fundacji "Porozumienie bez barier", wszędzie jej pełno. Niebawem w księgarniach pojawi się książka o Kwaśniewskiej, w której odkrywa ona swoje największe tajemnice i wróci pamięcią nie tylko do czasów dzieciństwa i młodości, ale i pierwszej prezydentury męża.

Kwaśniewska wspomina kampanię wyborczą 1995. Okrutne wspomnienia

Okazuje się, że przede wszystkim czas kampanii wyborczej przed wyborami w 1995 był bardzo trudny dla Kwaśniewskich, a do tego związany z nim jest ich osobisty dramat. Jolanta Kwaśniewska wprost zaznacza, że ta kampania był bardzo trudna i brutalna. Co wówczas czuła? Okazuje się, że przeżywała wtedy bardzo ciężki czas, do dziś pamięta wszelkie okrutne komentarze:

Próby zdeprecjonowania mojego męża były dla mnie trudne do przyjęcia, okrutne, w ogóle nie pojmowałam, że ktoś taki jak on - kto ma czystą kartę, nigdy w życiu nie współpracował ze Służbą Bezpieczeństwa, nie zrobił nikomu żadnego świństwa, jest państwowcem - może być w ten sposób atakowany. To była straszna kampania, pojawiło się mnóstwo nieprawdziwych informacji na temat mojego męża, a ja byłam przerażona, że znalazłam się w oku cyklonu.

Wielki dramat w rodzinie Kwaśniewskich. Kampania prezydencka w tle

Niestety, wówczas Kwaśniewska nie tylko bardzo przeżywała kampanię męża i wszystko, co wokół niej się działo, ale do tego wszystkiego doszedł jeszcze rodzinny dramat. Zmarła matka Aleksandra Kwaśniewskiego, Aleksandra. Zapytana w książce o najtrudniejszym momentem kampanii była pierwsza dama bez wahania wskazała, że była to właśnie śmierć teściowej:

Wrzesień 1995 roku, kiedy moja teściowa zmarła na zawał serca. Nagonka na męża była obrzydliwa, opierała się nawet na antysemityzmie, na jego rzekomym żydowskim pochodzeniu. Grób żyjącej jeszcze wtedy mamy miał być na cmentarzu żydowskim. Teściowa miała poczucie humoru, więc mówiła: zdaje się, że jestem w mniejszości tych, którzy zmartwychwstali. Jej nagła śmierć była wręcz niewiarygodna, rozerwała nasze serca. A mnie zostawiła z wnioskiem: aha, to tak wygląda ta wielka polityka. Nie chciałam brać w niej udziału, i szczerze mówiąc, nie wierzyłam, że mąż może te wybory wygrać - wspomina w książce Kwaśniewska.

Matka Aleksandra Kwaśniewskiego, a teściowa Jolanty Kwaśniewskiej, zmarła we wrześniu 1995 roku.

