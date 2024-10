Jolanta Kwaśniewska wyznała: Tata mówił do mnie Włodek

Tata mówił do mnie Włodek. W czasie wojny miał przyjaciela, starszego od siebie, który mu troszkę ojcował, ale on niestety zginął. Pierwsza urodziła się moja siostra Wandeczka, a dwa lata później, gdy miałam przyjść na świat, to mój tata mówił :A teraz na świat przyjdzie Włodek. Ale jak byłam chłopczycą, miałam krótko obcięte włosy, trampki i z chłopakami łobuzowałam.